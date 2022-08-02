Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 41170 (+140) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1768 (+0) од,бойових броньованих машин / APV ? 4014 (+3) од,артилерійських систем / artillery systems – 936 (+4) од,РСЗВ / MLRS - 259 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 117 (+0) од,літаків / aircraft – 223 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 191 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 739 (+3),крилаті ракети / cruise missiles - 174 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2914 (+2) од,спеціальна техніка / special equipment - 82 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Kryvyi Rih directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!