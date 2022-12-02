Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.12 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 90090 (+650) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2916 (+1) од,бойових броньованих машин / APV ? 5883 (+6) од,артилерійських систем / artillery systems – 1905 (+1) од,РСЗВ / MLRS – 395 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 210 (+0) од,літаків / aircraft – 280 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 262 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1564 (+2),крилаті ракети / cruise missiles ? 531 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4464 (+23) од,спеціальна техніка / special equipment ? 163 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Lyman directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!