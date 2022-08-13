Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 13.08 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 43400 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1856 (+7) од,бойових броньованих машин / APV ? 4115 (+7) од,артилерійських систем / artillery systems – 978 (+3) од,РСЗВ / MLRS - 261 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 136 (+0) од,літаків / aircraft – 233 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 779 (+1),крилаті ракети / cruise missiles - 187 (+2),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3036 (+15) од,спеціальна техніка / special equipment - 91 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bakhmut and Kryvyi Rih directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!