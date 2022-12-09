Виды шоколада и их отличия

Какой самый популярный десерт в мире? Конечно, шоколад! Мало найдется тех, кто не сможет из огромного числа вариаций этого лакомства выбрать тот, который будет дарить удовольствие именно ему.

Предлагаем вам разобраться сегодня в видах шоколада. Но рекомендуем попробовать все! Ведь никакое описание не заменит собственного опыта.

Что же такое шоколад?





Ведь именно из состава выделяют его основные виды. Шоколад - это десерт, состоящий из тертого какао и масла-какао с различными добавками. Именно от процентного содержания какао и зависит вид этого лакомства.

Виды шоколада

Выделяют следующие виды шоколада:

горький - содержит от 55% какао

темный (черный) - 40-55%

молочный - не менее 30%

белый - содержит не менее 20% масла-какао, тертого какао не содержит

розовый - содержит 30% какао специального сорта Ruby.

Считается, что чем меньше ингредиентов, тем шоколад вкуснее и полезнее. Но это, как говориться, на любителя.

Не считая различных начинок, в состав шоколада обычно входят: сахар или сахарная пудра, сухое молоко (в молочный). Также в составе могут присутствовать - лецитин, ваниль, различные ароматизаторы.

Форма шоколада

По форме шоколад чаще всего делят на:

плитки

фигуры

батончики

шоколадная глазурь.

Отдельно можно выделить пористый шоколад, который отличается от обычного многочисленными пузырьками воздуха, поэтому выглядит такой шоколад более "пышным", объемным.

Содержание какао

Лучшим и самым популярным шоколадом многие признают десертный шоколад. Содержание какао в нем составляет 30-55%, но интересна его структура. Какао именно в этом виде измельчается максимально - не менее 95%, в обыкновенном же шоколаде данная степень несколько ниже - 90%. Именно от этих чисел зависит полнота и насыщенность вкуса данного продукта!

Шоколад с начинками

Ну и, конечно, шоколад можно разделить по видам начинок. Тут практически нет ограничений! Орехи, ягоды, фрукты, вафли, различные специи, пряности и масла - достаточно стандартный вариант. А вы пробовали шоколад, например, с трюфелем? С луком? С сыром? С розой или лавандой? Тут каждый производитель ищет и предлагаем покупателю свои необычные сочетания и варианты. Ориентируйтесь на свой вкус. Ну и, конечно, на производителя.

Самым популярным в мире считается традиционный бельгийский шоколад. Однако в топ-10 известнейших марок входят лакомства и многих других европейских стран. Очень хороши и популярны бельгийский, французский, итальянский шоколад.

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А как правильно выбирать шоколад мы вам расскажем в следующий раз.

До вкусных новых встреч.