Виды шоколада и их отличия

Какой самый популярный десерт в мире? Конечно, шоколад! Мало найдется тех, кто не сможет из огромного числа вариаций этого лакомства выбрать тот, который будет дарить удовольствие именно ему.
Предлагаем вам разобраться сегодня в видах шоколада. Но рекомендуем попробовать все! Ведь никакое описание не заменит собственного опыта.
Что же такое шоколад?
Ведь именно из состава выделяют его основные виды. Шоколад - это десерт, состоящий из тертого какао и масла-какао с различными добавками. Именно от процентного содержания какао и зависит вид этого лакомства.
Виды шоколада
Выделяют следующие виды шоколада:
- горький - содержит от 55% какао
- темный (черный) - 40-55%
- молочный - не менее 30%
- белый - содержит не менее 20% масла-какао, тертого какао не содержит
- розовый - содержит 30% какао специального сорта Ruby.
Считается, что чем меньше ингредиентов, тем шоколад вкуснее и полезнее. Но это, как говориться, на любителя.
Не считая различных начинок, в состав шоколада обычно входят: сахар или сахарная пудра, сухое молоко (в молочный). Также в составе могут присутствовать - лецитин, ваниль, различные ароматизаторы.
Форма шоколада
По форме шоколад чаще всего делят на:
- плитки
- фигуры
- батончики
- шоколадная глазурь.
Отдельно можно выделить пористый шоколад, который отличается от обычного многочисленными пузырьками воздуха, поэтому выглядит такой шоколад более "пышным", объемным.
Содержание какао
Лучшим и самым популярным шоколадом многие признают десертный шоколад. Содержание какао в нем составляет 30-55%, но интересна его структура. Какао именно в этом виде измельчается максимально - не менее 95%, в обыкновенном же шоколаде данная степень несколько ниже - 90%. Именно от этих чисел зависит полнота и насыщенность вкуса данного продукта!
Шоколад с начинками
Ну и, конечно, шоколад можно разделить по видам начинок. Тут практически нет ограничений! Орехи, ягоды, фрукты, вафли, различные специи, пряности и масла - достаточно стандартный вариант. А вы пробовали шоколад, например, с трюфелем? С луком? С сыром? С розой или лавандой? Тут каждый производитель ищет и предлагаем покупателю свои необычные сочетания и варианты. Ориентируйтесь на свой вкус. Ну и, конечно, на производителя.
Самым популярным в мире считается традиционный бельгийский шоколад. Однако в топ-10 известнейших марок входят лакомства и многих других европейских стран. Очень хороши и популярны бельгийский, французский, итальянский шоколад.
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А как правильно выбирать шоколад мы вам расскажем в следующий раз.
До вкусных новых встреч.