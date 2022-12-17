Скандальну блогерку-інтригантку розкрили на черговій афері

Софія Стужук веде публічне життя через блог. ЇЇ пости часто критикують та обсміюють мемами за надмірне бажання будь якими методами привернути до своєї персони увагу.

Так поки усі відкрито засуджували російське вторгнення ботоксна блогер-діва мовчала з даного приводу, або видавала , як правило, свої селфі та скандальні заяви.

За таку поведінку вона вмить втратила тисячі пидписників, які на останок їй засвідчили свою «симпатію». У коментарях її колишні шанувальники писали, що в неї проблеми з психікою, або що їй більше не потрібно колоти ботокс.

Та щось пішло не так. Після восьми місяців стосунків хлопець, якого звуть Антон, кинув Софію. Вона в істериці. Причини розставання – вона каже, що невідомі. Сам бойфренд зазначив друзям, що Софія в соцмережах та насправді – це дві різних людини. Щоб вийти в люди йому приходилось її чекати по 5 годин, адже брови, вії – все у неї штучне. А дома – це взагалі якесь опудало, зазначає латиш. Також він каже, що вона і не думає працювати, а лише висловлює обурення про зменшення соцвиплат-допомоги для українських біженців. Ще він зазначив, що просто не може терпіти жінок з курячими мізками...

На початку повномасштабної війни Стужук з трьома дітьми поїхала до свого бойфренда у Латвію . Блогерка дуже обачно говорила про напад Росії, зате вона з радістю обговорювала своє життя в іншій країні поруч з коханим.

Скандальна блогерка Софія Стужук заявила, що не збирається більше повертатися до України.

У своєму фотоблогу знаменитість, як а вирішила мовчати про повномасштабне вторгнення Росії, розповіла, що починає нове життя в іншій країні.

Блогерка хотіла виїхати на пмж до Британії, але по-простому - не пройшла фейс-контроль. Річ в тім, що країни Великої Сімки найперші роздумують над тим, щоб не пускати у свої країни ботоксних дам. Так тільки за останні 4 місяці – контролю на митниці не пройшли близько 380 осіб, яких не можуть розрізнити за документами вони усі схожі на лице, їх різнить лише одяг та зачіска.