Рівненська митниця: стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

застосовано конфіскацій на суму 32,1 млн. грн.;

накладено штрафів на суму 28,8 млн. грн.;

стягнено штрафів на суму 1,7 млн. грн.;

стягнуто коштів за конфісковане майно на суму 32 тис. грн.;

у 10 справах провадження закрито на суму 3,5 млн. грн.

Наповнення бюджету, боротьба з контрабандою та порушеннямимитних правилє головними завданнями, які стоять перед митними органами Держави.Рівненською митницею забезпечується проведення системної роботи щодо запобігання та протидії контрабанді, боротьбі з порушеннями митних правил, зокрема через збір, аналіз, узагальнення інформації щодо порушень законодавства у митній сфері, прогноз тенденцій негативних процесів у зазначених питаннях.В 2022 році Рівненською митницею заведено 178 справ про порушення митних правил, вартість предметів порушення в яких склала 83,6 млн.грн. Тимчасове вилучення проведено у 18-ти справах, вартість - 5,1 млн.грн.Щодо стану розгляду справ, то упродовж в 2022 року розглянуто 115 справ про порушення митних правил, за результатами розгляду у 105 справах на правопорушників накладено штрафи на суму 19,1 млн.грн. Припинено проваджень у 10 справах, шляхом укладання мирових угод. Усі мирові угоди виконані, до державного бюджету перераховано 166 тис. грн..До Рівненського міського суду на розгляд направлено 97 справ про порушення митних правил на суму 79,3 млн. грн. Судом розглянуто 75 справ, у яких винесено 63 постанови про накладення адміністративного стягнення:Загрози пов’язані з контрабандою впливають не лишена надходження до державного бюджету, а й на національну безпеку в цілому. Тому робота у даному напрямку триває постійно.Рівненська митниця.