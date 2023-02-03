Оновлення ситуації станом на 6.00 ранку, 14 лютого 2023 року

Слава Україні!356 день повномаштабної російської військової агресії розпочався.Протягом минулої доби ворог завдав 2х ракетних та 32х авіаційних ударів, а також здійснив 55х атак МЛРС.Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою по Україні. Однак, наша система протиповітряної оборони постійно зміцнюється.Основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на наступальних операціях на сокирах Куп'янська, Лиманська, Бахмут, Авдіївка, Новопавлівка. Російські сили зазнають значних втрат. ЗСУ вживають додаткові заходи для посилення оборони.Протягом минулої доби українські захисники відбили атаки на околицях Гриниківки (Харківська область); Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка та Білохорівка (Луганська область); Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар'їнка та Побєда (Донецька область).Сокири Волині, Полісся, Сіверщини, Слобожанщини: ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російські війська проходять бойову підготовку на різних навчальних полігонах у БілорусіМинулої доби ворожим обстрілам були піддані околиці населених пунктів Янжулівка (Чернігівська область); Товстодубове, Вовківка, Білокопитове, Вольфине, Басівка (Сумська область); Ветеринарне, Красне, Вовчанське, Дворічанське (Харківська область).Сокири Куп'янська та Лиманська: ворог використовував танки, міномети та артилерійські системи для обстрілу околиць Новомлинська, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп'янська, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе, Чернещина (Харківська область); Стельмахівка, Макіївка, Плошанка, Невське, Діброва, Білохорівка (Луганська область); Іванівка, Спірне, Роздолівка (Донецька область).Вісь Бахмута: ворожі мінометні та артилерійські обстріли зазнали ворожих мінометних та артилерійських обстрілів.Сокири Авдіївка та Новопавлівка: російські танки, міномети та артилерійські системи обстріляли околиці кількох українських населених пунктів уздовж лінії зіткнення, серед яких Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Поб'єда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива (Донецька область).Запорізька осі: Времівка та Новопіль (Донецька область); Ольхівське, Гуляйполе, Староукраїнська, Гуляпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандриївка, Степове, Кам'янське (Запорізька область); Під ворожий вогонь потрапили Іллінка та Нікополь (Дніпропетровська область).Вісь Херсона: ворог знову обстріляв цивільні об'єкти у Херсоні та Антонівці (Херсонська область) з мінометів, ствольної та ракетноїУ зв'язку з відсутністю металевих знаків (так званих бирок) особовому складу 20-ї армії РФ, що діє в Луганській області, було наказано носити патрон з паперу у нагрудній кишені. Кожен аркуш паперу має містити кадрові дані власника, їх особистий номер тощо.З метою мотивації особового складу до правопорушень, по підрозділах противника розповсюджується пропаганда про щоденні грошові надбавки за участь у штурмових Крім того, кожному загарбнику оголосили додаткову виплату за кілометр просування на українській землі.У Москві розпочалися агітаційні роботи по мобілізації вчених. Зокрема, з співробітниками Науково-дослідного інституту «Полюс», що є провідним науковим центром Росії в галузі лазерних технологій, проведено роз’яснювальну роботу про соціальні гарантії та пільги мобілізованих осіб.За минулу добу ВПС України завдали 15х авіаударів проти зосередження російських військ. Українські захисники збили 2х російських літаки Су-24М та 1х реактивний реактивний Су-25.Українські ракетно-артилерійські війська атакували 1х командний пункт, 7х концентрацій російських військ, 2х станції EW, а також 1х склад боєприпасів російських окупантів.Вірте в ЗСУ!Об'єднавшись ми переможемо!Слава Україні!