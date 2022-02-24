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Понад півтисячі добровольців з Рівненщини заповнили анкети в «Гвардію наступу»

Рівненська область / Новини регіону 14-лют, 2023, 14:149 prov 0

На Рівненщині з 525 добровольців військово-лікарську комісію проходять вже 94. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Нагадаємо, на Рівненщині продовжується набір до восьми штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. 

«В бригади набираємо добровольців, мотивованих людей, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Підкреслюю: це жодним чином не мобілізація, а суто добровільний набір. Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які за власним бажанням записуються до тих бригад, що підходять їм за ідеологією та цінностями», - зазначив Віталій Коваль.

Заповнити анкету та вступити до однієї із штурмових бригад на Рівненщині можна через 5 ЦНАПів за такими адресами: 

  • м-н Просвіти, 2, м.Рівне; 
  • вул. Соборна, 195 м.Рівне; 
  • м-н Будівельників, буд. 25/1, приміщення 104, м.Вараш; 
  • вул. Замкова, 4, м.Дубно; 
  • вул. Демократична, 46, м.Сарни.

Також записатися до «Гвардії наступу» можна через сайт: https://storm.mvs.gov.ua

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