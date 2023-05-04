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Наш обов'язок – загасити пожежу російської агресії - Україна в ООН

Головна / Україна і світ 04-травня, 2023, 07:269 prov 0
Слід забезпечити притягнення до відповідальності воєнних злочинців.
Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на відкритих дебатах Радбезу щодо зміцнення довіри для підтримання миру, - пише Укрінформ.
За її словами, Рада Безпеки ООН нині не є надійним орієнтиром для зміцнення довіри, оскільки «не здатна виконувати те, заради чого була створена» відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй.
«Найкривавіша на європейському континенті за останні вісім десятиліть повномасштабна війна розпочалася саме під час засідання Ради Безпеки», – зауважила Гайовишин.
Безвідповідальна поведінка лише однієї країни повністю підірвала довіру, зауважила дипломатка, підкресливши, що Україна рішуче виступає за її відновлення.
«Ми досягнемо успіху лише за умови забезпечення підзвітності та достатнього й належного застосування інструментарію примусу до порушника», - сказала вона.
«Коли у вас удома пожежа, ви не поїдете до будівельного магазину купувати нові шпалери, а передусім гаситимете вогонь, – зауважила заступниця постпреда. – Наш обов'язок – загасити цю пожежу, пожежу російської агресії».
Вона нагадала, що у квітні ймовірний злочинець, який закріпив порушення суверенітету й територіальної цілісності іншої держави у своїй конституції, головував у Радбезі.
За словами Гайовишин, світ має діяти так само як вісім десятиліть тому, коли Нюрнберзький трибунал слугував засобом боротьби з порушеннями та агресією.
«Ми віримо, що майбутній судовий процес над російськими воєнними злочинцями відіграватиме таку саму роль», – резюмувала заступниця постійного представника України при ООН.
Джерело.
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