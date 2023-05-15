Лікарі розповіли, як спати та сидіти без неврозу та сколіозу

«Плечі – рівно, шия – прямо, поперек повністю спирається на спинку стільця. Відстань до екрану має бути 50–75 сантиметрів», – радять фахівці.

Щоб зменшити ризики розвитку неврозу та сколіозу, слід уникати деяких поз для сну та сидіння. Про це розповіли лікар-кінезіотерапевт.Одна з причин неврозу та сколіозу – сутулість при сидінні за столом, зазначили експерти. При сутулості з’являється ризик мікротравм судин та нервових закінчень, в результаті можуть з’явитися головні болі та болі в шиї та грудному відділі.Щоб цього уникнути, необхідно привчити себе тримати поставу, у тому числі під час роботи за комп'ютером.Небезпека сколіозу та неврозу також виникає, якщо часто подовгу дивитися в телефон. При цьому змінюються фізіологічні вигини в шийному відділі хребта, як наслідок, збільшується навантаження на м'язи та судини шиї, здавлюються шийні судини, у результаті виникають головні болі та шиї.При тривалому користуванні екраном телефону або планшета рекомендується раз на 15 хвилин відриватися від перегляду та розминати шию обережними нахилами.Ще одна шкідлива для здоров'я поза сидячи – «нога на ногу». Експерти вважають, що вона призводить до перекосу тазу, зміни вигину хребта, стискання нервових закінчень та варикозу.Небезпечний для шийного відділу хребта та поперекового відділу сон на животі. Через звичку до такої пози вранці можливі болі в попереку та шиї, також є можливість отримати мікротравми хребта. Якщо спати по-іншому не виходить, можна спробувати використовувати ортопедичні матраци та подушку, які правильно розподіляють навантаження на хребці.