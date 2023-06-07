У Сарнах визначили кращих шахістів області

03-04 червня 2023 р., м. Сарни, ліцей №5З нагоди 138-річниці міста Сарни було проведено 4-й етап кубку Рівненської області з шахів. Змагання проходали у ліцеї №5 (директорка Наталія Параниця). На свято завітали гості з Рівненської, Київської та Хмельницької областей, загалом 42 учасника. Досить потужний склад шахістів (два чемпіони області та шість переможців етапів відкритого кубка Рівненської області) обіцяв запеклу боротьбу. Змагання тривали два дні. Було зіграно рапід в девять турів по 25 хвилин кожному учаснику на партію та 10 секунд на хід.Турнір почався відразу з несподіванок. У перших двох турах чемпіон області рівнянин Олександр Кохно ледве видряпав нічиї в поєдинках з Романом Хильчуком (м. Березне) та Олександром Параницею та був на межі катастрофи у третій партії з Віталієм Годунко, але врятувався завдяки втраті концентрації Віталієм. Та що тут говорити, коли до четвертого туру вже всі учасники зазнали очкових втрат. Градус боротьби з кожним туром підвищувався. Проміжне лідерство після першого ігрового дня (5 турів) захопили Олексій Жакун (м. Дубровиця) та Петро Іллюк (м. Березне). За ними з відставанням у півочка слідували два чемпіони-рівняни: Олександр Петренко та Олексадр Кохно, ще на півочка було менше у Олександра Іванова (м. Нетішин), Олександра Параниці, Олександра Скірканича (м. Здолбунів) та Віктора Седлова (м. Рівне)Після двох турів другого ігрового дня до кагорти лідерів стрімко увірвалися Олександр Абрамчук, Юрій Кошмак (м. Київ) та Андрій Демянюк. А за два тури до закінчення турніру лідерство захопив Петро Іллюк – 6,0 очок, по 5,5 очок мали Віктор Седлов і Олександр Кохно, по 5,0 було у Олексія Жакуна, Олександра Абрамчука та Андрія Демянюка.Наближалася розвязка. У 8 турі Олександр Кохно перемагає Петра Іллюка, Олександр Абрамчук відбирає дорогоцінні півочка у Віктора Седлова (нічия), Андрій Демянюк переграє Олексія Жакуна, а Олександр Петренко не залишає шансів Віктору Параниці. Внаслідок чого перед завершальним туром шанс отримали дванадцять претендентів на пядестал. Фортуна посміхнулася найдосвідченішим і найвитривалішим. Основні результати останнього туру, які внесли суттєві корективи в турнірну таблицю: Олександр Кохно – Віктор Седлов 1-0, Андрій Демянюк – Петро Іллюк 0-1, Олекесандр Скірканич-Олександр Петренко 0-1, Олексій Жакун – Олександр Абрамчук 1-0, Юрій Кошмак - Олександр Параниця – нічия, Андрій Ткачук (м. Дубровиця) – Олександр Іванов (м. Нетішин) 0-1.Отже чемпіоном четвертого етапу відкритого кубка Рівненської області з результатом 7,5 очок став Олександр Кохно. Срібну нагороду отримав Петро Іллюк – 7,0 очок. Бронзову медаль виборов Олександр Петренко. Кращими серед сарненчан стали Олександр Абрамчук, Олександр Папаниця та Віктор Параниця. Першість серед ветеренів вибороли Юрій Кошмак, Олександр Іванов та Олександр Скірканич. А серед юнаків не було рівних Миколі Морозу (с. Стрільськ).1. Кохно Олександр, 2123 Рівне - 7,5 очок2. Іллюк Петро, 2031 Березне – 7,03. Петренко Олександр, 2102 Рівне - 6,54. Демянюк Андрій, 1947 Рівне - 6,05. Жакун Олексій, 1907 Дубровиця – 6,06. Седлов Віктор, 1902 Рівне – 6,07. Абрамчук Олександр, 1803 Сарни - 5,58. Кошмак Юрій, 1923 Здолбунів - 5,59.Іванов Олександр, 1837 Нетішин - 5,510. Параниця Олександр, 1980 Сарни – 5,511. Параниця Віктор, 1748 Сарни - 5,512. Скірканич Олександр, 1680 Здолбунів – 5,513. Годунко Віталій, 1610 Сарни – 5,014. Якимчук Василь, 1733 Сарни – 5,015. Чернєцов Андрій, 1762 Сарни – 5,016. Атаманець Василь, 1719 Березне – 5,017. Галаган Володимир, 1671 Сарни - 4,518. Ткачук Андрій, 1588 Дубровиця – 4,519. Касянець Сергій, 1611 Березне – 4,520. Хильчук Роман, 1661 Березне – 4,521. Цицюра Олександр, 1614 Сарни - 4,522. Колюх Микола, 1588 Зоря – 4,523. Кукла Петро, 1832 Вараш -4,024. Банацький Тарас, 1512 Кричильськ - 4,025. Хильчук Сергій, 1406 Березне – 4,026. Мороз Микола, 1305 Стрільськ – 4,027. Білотіл Артем, 1380 Стрільськ – 4,028. Абрамчук Віктор, 1326 Рівне – 3,529. Бедратий Михайло, 1449 Здолбунів – 3,530. Павлюк Семен, 1473 Сарни - 3,031. Баришевський Андрій, 0 Сарни - 3,032. Корсун Юрій, 1520 Сарни– 2,533. Баглей Олександр, 0 Сарни – 2,534. Добринський Василь, 1577 Сарни – 2,535. Любарщук Вадим, 1412 Сарни – 2,036. Копищик Іван, 1555 Сарни – 2,037. Дриганець Станіслав, 0 Сарни – 2,038. Макаревич Віктор, 1528 Сарни – 2,039. Зань Іван, 1641 Сарни - 2,040. Піхно Олександр, 1294 Сарни - 1,541. Новак Вадим, 0 Сарни -1,042. Рудичик Артем, 0 Сарни - 0,5