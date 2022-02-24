Світ все більше об'єднується навколо України

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Допомога українцям, післявоєнна відбудова та місіонерська діяльність - основні меседжі конференції у Варшаві8-10 червня перший заступник єпископа УЦХВЄ Рівненщини Олександра Котка - Олександр Чернюшок, разом із волонтером Олегом Максимцем відвідали конференцію у Варшаві.





На конференції були присутні служителі України, українці із утворених церков у Європі, а також велика діаспора Китайських місіонерів у Європі, представники із Тайваню, Гонконгу та із Південної Кореї.

Темою конференції було обговорення об’єднання зусиль для благовістя у Європі, а також співпраця по допомозі українцям в часи війни і післявоєнна відбудова України.

Також конференцію відвідали представники зі США, Канади, Польщі. По завершенню делегації з Китаю та Кореї відвідали Рівне, Луцьк та інші міста України. Гості ділились словом, свідченнями про Божу дію у Китаї, розповіли про навчання десятків тисяч місіонерів, які готові поширювати Євангелію у Пакистані, В’єтнамі, всьому світові. Сподіваємось, що доручення Христа буде успішно звершуватись!

Світлана Коток



