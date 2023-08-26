Рівне:

Створення та просування сайтів

За втечу з військової частини закарпатця ув’язнили на п’ять років

Новини регіону / Закарпатська область 27-сер, 2023, 08:519 prov 0
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок солдату, який втік з військової частини та близько трьох місяців не з’являвся на службу. Ужгородцю призначили покарання у вигляді п’яти років тюрми.
Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, уродженець Ужгорода 14 лютого 2023 року був призваний на військову службу, солдата мав проходити службу у мінометному взводі однієї з військових частин. 30 березня чоловік вирішив самовільно покинути військову частину і був відсутній на службі до 20 червня. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом втечі з місця служби.
Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд. Дотримуючись укладеної угоди, суддя Маріанна Крегул призначила солдату покарання у вигляді п’яти років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.
Джерело.
Схожі новини
За ухилення від призову на військову службу судитимуть жителя Вараша
Рівненська область / Новини регіону

За ухилення від призову на військову службу судитимуть жителя Вараша

Судитимуть волинянина, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації
Новини регіону / Волинська область

Судитимуть волинянина, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації

На Рівненщині судитимуть ухилянта-резервіста
Рівненська область / Новини регіону

На Рівненщині судитимуть ухилянта-резервіста

Поліцейському, якого піймали із $500 за невручення повістки в армію, пом’якшили обвинувачення і покарали штрафом
Рівненська область / Новини регіону

Поліцейському, якого піймали із $500 за невручення повістки в армію, пом’якшили обвинувачення і покарали штрафом

За матеріалами СБУ мешканця Ужгорода засуджено за збут військових засобів ураження
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Закарпатська область

За матеріалами СБУ мешканця Ужгорода засуджено за збут військових засобів ураження

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору