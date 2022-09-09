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За ухилення від призову на військову службу судитимуть жителя Вараша

Рівненська область / Новини регіону 09-сен, 2022, 08:529 prov 94
За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного жителя міста Вараш, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).
Так, у серпні 2022 року чоловік отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації, але у визначений день до територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився та фактично відмовився від проходження військової служби.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Загалом, за процесуального керівництва органів прокуратури Рівненщини з початку широкомасштабного вторгнення росії до судів краю скеровано вже 12 обвинувальних актів стосовно ухилянтів від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України).
За матеріалами Вараської окружної прокуратури.
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