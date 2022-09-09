За ухилення від призову на військову службу судитимуть жителя Вараша

За процесуального керівництва Вараської окружної прокуратури затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного жителя міста Вараш, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).Так, у серпні 2022 року чоловік отримав повістку про призов на військову службу під час мобілізації, але у визначений день до територіального центру комплектування та соціальної підтримки не з’явився та фактично відмовився від проходження військової служби.Відповідно до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.Загалом, за процесуального керівництва органів прокуратури Рівненщини з початку широкомасштабного вторгнення росії до судів краю скеровано вже 12 обвинувальних актів стосовно ухилянтів від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України).