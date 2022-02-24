Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.08.23 were approximately:особового складу / personnel – близько/ about 261840 (+530) осіб / persons,танків / tanks – 4414 (+14) од,бойових броньованих машин / APV – 8579 (+17) од,артилерійських систем / artillery systems – 5450 (+25) од,РСЗВ / MLRS – 733 (+3) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 500 (+1) од,літаків / aircraft – 315 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4387 (+4),крилаті ракети / cruise missiles – 1419 (+4),кораблі /катери / warships / boats – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7909 (+43) од,спеціальна техніка / special equipment – 820 (+11).Дані уточнюються / Data are being updated.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!