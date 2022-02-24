Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.08.23 were approximately:
особового складу / personnel – близько/ about 261840 (+530) осіб / persons,
танків / tanks – 4414 (+14) од,
бойових броньованих машин / APV – 8579 (+17) од,
артилерійських систем / artillery systems – 5450 (+25) од,
РСЗВ / MLRS – 733 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 500 (+1) од,
літаків / aircraft – 315 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4387 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles – 1419 (+4),
кораблі /катери / warships / boats – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7909 (+43) од,
спеціальна техніка / special equipment – 820 (+11).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
Генеральний штаб ЗСУ.