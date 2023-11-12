Відкритий кубок міста Сарни з шашок-2023

Якщо офіційних шахових турнірів різного рівня у нас проводиться більше двадцяти на рік та потрапити на аналогічний шашковий велика рідкість. Однак минулих вихідних відбувся відкритий кубок міста Сарни з шашок, який зібрав представників трьох районів та був присвячений до міжнародного Дня доброти.Учасники зіграли турнір в девять турів по 10 хвилин на партію кожному.Найкраще почати змагання вдалося Юрію Корсуну, Олексію Жакуну (м. Дубровиця), Роману та Тарасу Хильчукам (м. Березне) і чемпіонам минулих років Володимиру Галагану та Роману Радьку. Але вже до середини дистанції їх наздогнали Олександр Абрамчук, Іван Зань, Петро Іллюк та Сергій Касянець (м.Березне), а після двох третин дистанції створилась трійка лідерів у складі Романа Радька, Олексія Жакуна та Олександра Абрамчука.На одне очко відставали Петро Іллюк, Віталій Годунко, Василь Атаманець (м. Березне) та Тарас Хильчук. У наступному турі Олексій Жакун переграє Віталія Годунка, а Олександр Абрамчук Романа Радька, березнівчани Петро Іллюк і Василь Атаманець розходяться миром. В результаті лідерів стає двоє Олексій Жакун та Олександр Абрамчук. Після основних результатів восьмого туру Олександр Абрамчук – Василь Атаманець 1-0, Олексій Жакун – Петро Іллюк нічия, Роман Радько – Віктор Параниця 1-0, Іван Зань – Віталій Годунко 1-0 вперше на турнірі визначився одноосібний лідер - Олександр Абрамчук, на півочка менше було у Олексія Жакуна, на очко у Романа Радька, далі йшли Петро Іллюк, Іван Зань, Василь Атаманець та Володимир Галаган.Інтригуючим виявився останній тур. Олександр Абрамчук, допустивши прикру помилку, програє Івану Заню. Його осічкою могли скористатися переслідувачі. Однак у партіях Василь Атаманець – Олексій Жакун, Володимир Галаган – Роман Радько в запеклій боротьбі була звфіксована нічия. Таким чином Олександр Абрамчук і Олексій Жакун набрали по 6,5 очок, але кращі додаткові коефіцієнти були кращі у Олександра Абрамчука і він вперше стає чемпіоном.У боротьбі за бронзову нагороду також вирішальну роль відіграли додаткові показники. По 6,0 очок набрали Роман Радько, Петро Іллюк, Іван Зань. Отже останнє місце на пядесталі заповнив минулорічний чемпіон Роман Радько, четвертим став Петро Іллюк, пятим Іван Зань. Першість серед ветеранів виграв Василь Атаманець.1. Абрамчук Олександр, Чудель – 6,5 очок2. Жакун Олексій, Дубровиця – 6,53. Радько Роман, Сарни – 6,04. Іллюк Петро, Березне – 6,05. Зань Іван, Сарни – 6,06. Атаманець Василь, Березне – 5,07. Годунко Віталій, Сарни – 5,08. Галаган Володимир, Сарни – 5,09. Хильчук Тарас, Березне – 4,510. Копищик Микола, Сарни – 4,511. Касянець Сергій, Березне – 4,512. Параниця Віктор, Сарни – 4,513. Хильчук Роман, Березне – 4,014. Якимчук Василь, 2012 Сарни – 4,015. Корсун Юрій, 1900 Сарни – 4,016. Рудичик Артем, 1900 Сарни – 3,517.Параниця Олександр, Сарни – 3,518. Павлюк Семен, Сарни – 2,519. Кисиленко Святослав,Рівне – 2,520. Валєєв Рінат, Сарни – 2,021. Одійчук Анастасія, Сарни – 1,5