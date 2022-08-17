Два турніри на Білому озері

Поєднання спорту і активного відпочинку вдалося представникам трьох районів нашої області. На Білому озері спершу провели бліц-турнір в 10 турів по 10 хвилин на партію.
З перших турів боротьбу за нагороду чітко окреслили Петро Іллюк, Олександр Абрамчук, Андрій Клімцов та Василь Атаманець. Першим спіткнувся Петро Іллюк поступившись Андрію Клімцову. Далі фаворит турніру Петро Іллюк не зміг впоратися з Василем Атаманцем – нічия. Олександр Абрамчук натомість завдає поспіль поразки Андрію Клімцову та Василю Атаманцю і вже на півтора очка випереджає своїх переслідувачів, до яких непомітно долучився Михайло Стоноженко. Надалі також всі поєдинки проходили в напруженій боротьбі і відповідно втрачалися очки. Після 8 турів з Олександром Абрамчуком вже зрівнялися Василь Атаманець і Петро Іллюк. Всього на пів-очка відставали Тарас Хильчук, Михайло Стоноженко і Андрій Клімцов. Фінішний відрізок найбільше вдався Петру Іллюку - який здобув золоту нагороду, Андрію Клімцову - котрий виборов срібло і Василю Атаманцю - що отримав бронзову нагороду. Олександр Абрамчук, який лідирував до передостаннього туру та зазнавши поразки в останньому турі від Віталія Годунка, задовільнився 4 місцем.
Блиц 10 турів по 10 хвилин
Турнірна таблиця:
1.Іллюк Петро, 2027, Березне – 8,5 очок
2.Клімцов Андрій, 1702, Володимирець – 8,0
3.Атаманець Василь, 1736, Березне - 7,5
4.Абрамчук Олександр, 1714, Чудель – 7,0
5.Годунко Віталій, 1678, Сарни – 6,5
6.Хильчук Тарас 1678, Березне – 6,0
7.Копищик Микола, 1689, Сарни – 6,0
8.Хильчук Роман, 1716, Березне – 5,0
9.Стоноженко Михайло, 1678, Сарни – 5,0
10.Касянець Сергій, 1639, Березне – 4,5
11.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 2,0
В перерві колеги шахісти привітали з Днем народження Сергія Касянця та зіграли турнір в його честь з регламентом в 7 турів по 5 хвилин. Тут боротьба в основному точилася між Петром Іллюком та Олександром Абрамчуком. Перемогу здобув більш рейтинговий і заодно досвідченіший Петро Іллюк. Бронзову нагороду завдяки кращому коефіцієнту Бухгольця з поміж трьох шахістів виборов Тарас Хильчук.
Іменинник цього дня Сергій Касянець в обох турнірах увійшов до чільної десятки.
Блиц 7 турів по 5 хвилин
Турнірна таблиця:
1.Іллюк Петро, 2027, Березне – 6,5 очок
2.Абрамчук Олександр, 1714, Чудель – 5,5
3.Хильчук Тарас 1678, Березне – 4,0
4.Атаманець Василь, 1736, Березне - 4,0
5.Копищик Микола, 1689, Сарни – 4,0
6.Клімцов Андрій, 1702, Володимирець – 3,5
7.Хильчук Роман, 1716, Березне – 3,5
8.Годунко Віталій, 1678, Сарни – 3,5
9.Стоноженко Михайло, 1678, Сарни – 3,0
10.Касянець Сергій, 1639, Березне – 3,0
11.Юрчук Віктор, 1411, Сарни – 1,5
Олександр АБРАМЧУК, Сарни.