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Україна запросила в Канади 83 тисячі списаних наземних ударних ракет CRV7

Війна з московитами 06-лют, 2024, 09:079 prov 63
Керівник ГУР Кирило Буданов у інтерв?ю Global News повідомив, що Україна попросила Канаду передати десятки тисяч списаних ракет CRV7, які очікують знищення на військовій базі в Саскачевані.
За його словами, це допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на їх знищення.
«Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація», — заявив він.
Наразі понад 83 тисячі наземних ударних ракет CRV7 зберігаються на складі боєприпасів канадських Збройних сил у Дандурні, на південь від Саскатуну. Канаді вони більше не потрібні, і вона вибрала приватного підрядника для їх знищення.
Водночас, вони необхідні Україні, оскільки постачання боєприпасів Силам оборони зменшується.
Кирило Буданов каже, що ракети використовуватимуть як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.
Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.
Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попереджають, що CRV7 вже десятиліття лежать на складі, що зробило їх не зовсім безпечними для використання та транспортування.
Втім, Україна заявила, що через скрутне становище готова взяти на себе ризики, оскільки вже навчилась працювати зі старими боєприпасами, такими як CRV7.
Ймовірно, близько 8 тисяч канадських ракет зберігаються в первозданному стані, а деякі все ще оснащені боєголовками. Ті ракети, які більше не функціонують, будуть позбавлені своїх частин для використання в українській програмі безпілотників.
Хоча Канада використовувала CRV7 на таких літаках, як CF18, Буданов сказав, що Україна має наземні пускові установки, здатні ними стріляти. Таким чином ракети планують використовувати як еквівалент польової артилерії.
Джерело.
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