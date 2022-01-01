Ціни навесні: подешевшають продукти харчування, подорожчають сигарети та бензин

Після сильного злету споживчих цін в Україні у перший рік повномасштабної війни, у другій половині 2023 року ситуація стабілізувалась. Річна інфляція за підсумками минулого року склала 5,1%. На початку 2024 року року ціни загалом незмінні — лютнева інфляція становила лише 0,3%. Дещо дорожчає м’ясо, молоко, алкоголь та тютюнові вироби, натомість дешевшають яйця, олія та одяг. Якими будуть ціни в найближчі місяці — розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.

Ціни на м’ясо, молоко, масло — вгору, на яйця та цукор — донизу

За даними Держстату, протягом останнього року споживчі ціни зросли в середньому на 4,3%, зокрема, продукти харчування здорожчали на 2,4%. Найбільше поповзли вгору ціни на масло (13,3%), молоко (9,6%) м’ясо (9,6%), сир (8,5%), хліб (5,5%) та рибу (4,7%). Подорожчали також алкогольні напої та тютюнові вироби — за рік на 9%. Зростання цін на рибу та молочні продукти в Національному банку України пов’язують з блокуванням кордонів — мовляв, це спричинило меншу пропозицію імпортної продукції та додаткові логістичні витрати.

Водночас, у річному вимірі найбільше подешевшали яйця (-20%), соняшникова олія (-16,7%) та цукор (-10,5%), що пов’язано з нарощуванням виробництва та переорієнтацією виробників на внутрішній ринок. “Ефекти від високих торішніх урожаїв підтримували здешевлення цукру, круп та борошна. Знизилася вартість тепличної продукції, зокрема, помідорів та огірків. Натомість вартість картоплі та яблук залишалася високою через обмежену пропозицію якісної продукції”, — пояснюють в НБУ.

На 6,8%, за даними Держстату, протягом останнього року подешевшали одяг та взуття — єдині з непродовольчих товарів та послуг. Все решта — дорожчало: медичні товари — на 7,8%, комунальні послуги — на 12,7%, зокрема, електроенергія — майже на 70%, освітні послуги — на 11,9%. В Нацбанку додають, що адміністративну інфляцію продовжує стримувати мораторій на підвищення комунальних тарифів, а ціни на деякі ліки зростали на тлі подорожчання імпорту та сезонної захворюваності на грип та ГРВІ.

Подорожчання сигарет та пального — неминуче

Судячи з прогнозів Нацбанку, в найближчі місяці не очікується суттєвих стрибків у вартості товарів та послуг — внутрішнє виробництво та монетарна ситуація в країні є стабільними. Проте окремі товари можуть зрости через інші чинники. Насамперед, йдеться про тютюнові вироби: Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт щодо підняття акцизів на сигарети з липня цього року. Очікується, що ціна на пачку сигарет середнього класу зросте до 84,9 грн — у 2024-му, до 101,8 грн — у 2025-му, до 114,9 грн — у 2026-му та до 126,5 грн — у 2027-му році. В Уряді розраховують, що таким чином до державного бюджету вдасться залучити близько 612 млн грн наступного року, 5 млрд грн — у 2026-му, 9,3 млрд грн — у 2027-му та 13,8 млрд грн — у 2028 році.

Також в Кабінеті міністрів схвалили законопроєкт, який передбачає збільшення акцизів на пальне,повідомляє народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, цей документ ще має пройти голосування у Верховній Раді. За прогнозами паливного експерта, засновника групи компаній “Прайм” Дмитра Льоушкіна, це призведе до подорожчання скрапленого газу на 20 копійок за літр, а дизельного палива — в межах 2 гривень за літр.

медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.