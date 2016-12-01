Руки: повна комплектація

У цілому, манікюру ніколи не буває достатньо. Ділова вечеря вимагає годинника на зап’ястку, вечірка – ефектної біжутерії, а найкраще побачення – обручки на пальці. Жінки ретельно готують свої нігтики, щоби будь-яка прикраса пасувала загальному образу. Салони краси пропонують роздивитися каталоги з нейл-дизайном у поєднанні з тим чи іншим стилем прикрас для рук. Таким чином, можна обрати той вид розпису нігтів, який буде ближчим до душі, а також процедури краси для ваших ручок: манікюр, нарощування нігтів , манікюр гель лаком, художній дизайн

Кільця та браслети також моделюють форму рук та пальців. Важливо знати, що вам підходить, а чого краще уникати. Наприклад, жінкам з пухкими зап’ястками не варто покладатись на мініатюрні прикраси, хай навіть з діамантовим розсипом. Краще обрати кілька масивних кілець і овальний манікюр з яскравим покриттям. Акцентуючи на нігтях, ви прибираєте акценти із зап’ястків. Якщо ви любите прикраси із камінням, то форма каменю може співпадати з формою нігтя, яку надав майстер під час нарощення нігтів. Єдине виключення – це короткі пальці на руках. Каміння на прикрасах має бути у формі краплі – радять спеціалісти, водночас гострі нігті можуть виглядати сатирично. Обирайте плавні форми у будь-якому випадку – вони здатні підкреслити вашу жіночність.

Досконалості пухким пальцям додадуть асиметричні прикраси. Їм можна надягати по кілька на кожну руку – тоді манікюр має бути стриманим. Акцентуючи на нігтях, зменшуйте кількість кілець на руках.

Ідеально пасує велика кількість тоненьких кілець на худих ручках у поєднанні із манікюром braceletnails. Приклади такого дизайну нігтів можна роздивитись у блогах vanille.rv.ua. Там же, жінки діляться досвідом подолання проблем із дефектами рук та пальців і винаходження власного стилю з огляду на вроджені недоліки.

Спеціалісти радять широкі кільця для дуже вузьких пальців, а також печатки і каблучки помірної ширини із одним або кількома каменями. Манікюр радше обирати у світлих кольорах, використовуючи горизонтальні лінії або етнічний принт. Такі візерунки візуально розширюють нігтьову пластину, і ви можете дозволити собі максі-довжину.

Останнім часом у Vanille все більш популярним стало міні-моделювання: один з видів нарощування нігтів, створення необхідної довжини нігтя за короткий проміжок часу. Нагадаємо, що під час нарощування нігтів у Рівному або виконання манікюру гель-лаком, найкраще знімати кільця з рук, щоби камені не запилювались і не втрачали природний блиск.