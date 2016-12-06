Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну квіти по підроблених документах

Дорого для директора столичного підприємства обернулися маніпуляції з документами: за порушення митного законодавства йому доведеться сплатити понад 6,5 млн. грн. штрафу.

Товар «живі рослини та квіти» громадянин Д. вперше ввіз до України з Королівства Нідерланди у серпні минулого року. Працівники Рівненської митниці перевірили документи, товар оформили та дозволили випустити у вільний обіг за вартістю, зазначеною у документах.

У той же час, підприємець започаткував просту схему: до митного оформлення він подавав підроблені документи (інвойси, рахунки), вартість у яких була в рази нижчою за реальну ціну товару. Схема діяла, а підприємець, зрадівши, продовжував подавати до митниці все нові й нові митні декларації.

- Однак, у певний момент у нас виникли сумніви у дійсній вартості імпортованого товару. Організували перевірку і з'ясували, що реальна вартість такого ж товару у країні відправлення є вищою у 4-5 разів. Для встановлення фактичної ціни направили запит до митних органів Королівства Нідерланди. Нещодавно отримали відповідь, що підтвердила обґрунтованість наших сумнівів: подані до митного оформлення документи голландською фірмою не видавалися, а реальна вартість товару є більшою від задекларованої ціни майже на 4 млн. грн. Цікаво, що надавати будь-які пояснення підприємець відмовився, до митниці задля цього не з’явився, - розповів заступник начальника Управління протидії митним правопорушенням Рівненської митниці ДФС В’ячеслав Михалюк.

Посадовими особами Рівненської митниці ДФС на громадянина Д. складено два протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 Митного кодексу України. Справу згодом буде передано до Рівненського міського суду.

Рівненська митниця ДФС.