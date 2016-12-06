 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну квіти по пі ..
Дорого для директора столичного підприємства обернулися маніпуляції з документами: за порушення митн ...


Тютюнові вироби невідомого походження вартістю понад 1,3 міл ..
В рамках проведення операції «Акциз-2016» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській обла ...


У Рівному знову ліквідовано дві незаконні заправки
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2016» у м. ...


Сформовано оновлений склад Громадської ради при Головному уп ..
Вчора, 12 грудня, у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Рівненській області відбулися ...


Рівненські митники викрили контрабанду старовинних грошей
Незаконному ввезенню на митну територію України старовинних банкнот днями завадили працівники Рівнен ...


Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили майже ..
На Рівненщині суб‘єкти господарювання сплатили протягом січня - листопада 2016 року 289,7 млн. грн. ...


У Рівному ліквідовано три незаконні заправки
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області припинили 3 факти незаконної реалізаці ...
 
Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну квіти по підроблених документах
Переглядів Переглядів: 35  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 14:15
Дорого для директора столичного підприємства обернулися маніпуляції з документами: за порушення митного законодавства йому доведеться сплатити понад 6,5 млн. грн. штрафу.
Товар «живі рослини та квіти» громадянин Д. вперше ввіз до України з Королівства Нідерланди у серпні минулого року. Працівники Рівненської митниці перевірили документи, товар оформили та дозволили випустити у вільний обіг за вартістю, зазначеною у документах.
У той же час, підприємець започаткував просту схему: до митного оформлення він подавав підроблені документи (інвойси, рахунки), вартість у яких була в рази нижчою за реальну ціну товару. Схема діяла, а підприємець, зрадівши, продовжував подавати до митниці все нові й нові митні декларації.
- Однак, у певний момент у нас виникли сумніви у дійсній вартості імпортованого товару. Організували перевірку і з'ясували, що реальна вартість такого ж товару у країні відправлення є вищою у 4-5 разів. Для встановлення фактичної ціни направили запит до митних органів Королівства Нідерланди. Нещодавно отримали відповідь, що підтвердила обґрунтованість наших сумнівів: подані до митного оформлення документи голландською фірмою не видавалися, а реальна вартість товару є більшою від задекларованої ціни майже на 4 млн. грн. Цікаво, що надавати будь-які пояснення підприємець відмовився, до митниці задля цього не з’явився, - розповів заступник начальника Управління протидії митним правопорушенням Рівненської митниці ДФС В’ячеслав Михалюк.
Посадовими особами Рівненської митниці ДФС на громадянина Д. складено два протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 Митного кодексу України. Справу згодом буде передано до Рівненського міського суду.
Рівненська митниця ДФС.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Рівненські митники знову запобігли незаконному експорту деревини
  • У вересні рівненські митники виявили порушень митних правил більш ніж на 9 ...
  • Суд підтвердив правильність рішення рівненських митників
  • Рівненські митники виявили авто з підробленими документами
  • ОВОЧІ-ПРАВОПОРУШНИКИ

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Декабрь 2016 (26)
    Ноябрь 2016 (54)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (30)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика