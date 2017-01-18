Кокон для новорожденных

Сегодня ни для кого не секрет, что мир и новые технологии шагают широким шагом, и существует даже такое выражение, как «Мир не стоит на месте». Это касается автомобилей, гаджетов, бытовой техники, робототехники. Стоит отметить, что мир мам и их новорожденных малышей также стремительно развивается, и специалисты ежедневно придумывают много всего интересного и полезного, что помогает молодым мама в уходе за их детьми. Так, сравнительно недавно на рынке стали появляться матрасики для новорожденных или коконы, как их еще называют. Ну и, конечно, для них нужно детскую коляску недорого купить.







Итак, что такое коконы для новорожденных и как они могут быть полезны для новоиспеченных мам.

Кокон для новорожденного – это мягкий матрасик, имеющий мягкие бортики с завязками в области ножек ребенка. Кокон имеет завязки для того, чтобы, когда ребенок растет, и ему становится в коконе тесно, то завязки можно чуть ослабить, и, вуаля кокон еще некоторое время сможет послужить для ребенка. Вообще, использовать кокон можно для детей с самого рождения и до достижения им 6-ти-8-ми месячного возраста.

В коконе ребенку весьма уютно и тепло, также, как в утробе матери. Малыш не сможет выпасть из кокона за счет мягких бортиков, которые не позволят малышу перекатиться через них. Кокон можно поместить как в детскую кроватку, так и в кровать родителей, где он будет чувствовать присутствие своей матери, а она в свою очередь во сне не сможет его придавить благодаря бортикам кокона.

Также кокон отлично поместится в коляску или на пеленальном столике.

Кокон очень удобен и прост в использовании, его можно в случае необходимости постирать в стиральной машине автомат или использовать ручную стирку, как будет угодно.

Кокон для новорожденного ребенка можно сшить самостоятельно, а также его можно приобрести, заказав в интернет-магазине. Стоит такой помощник для новоиспеченных мам сравнительно недорого. Однако цены могут зависеть от используемых материалов при изготовлении матрасика.

Многие молодые мамы и не только уже смогли оценить полезные свойства кокона для новорожденных, и теперь советуют его своим подругам.

Кокон для новорожденных можно использовать при его кормлении грудью – он довольно мягок, и мама может его удобно расположить около себя. Всем известно, что пространство детской кроватки для новорожденного малыша может казаться слишком большим, и он будет чувствовать себя в ней весьма не комфортно. Выход прост - стоит поместить ребенка в кроватку в коконе, в котором он будет ощущать себя защищенно и комфортно.