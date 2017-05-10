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Реклама без вложений и эффективно — возможно ли?
Переглядів Переглядів: 145  Обговорень Обговорень: (0) 10-05-2017, 08:34
В сфере услуг уже давно существует ниша, обеспечивающея стабильный доход даже начинающим бизнесменам, это — услуги маникюра на дому. В условиях растущей конкуренции вопрос «как сделать так, чтобы все клиенты пошли ко мне?» встает перед каждой барышней, занимающейся этим профессионально, и превратившей подработку в полноценный работающий бизнес. Реклама — вот без чего не обходится ни одно настоящее дело, приносящее доход.
Для услуг на дому существует несколько основных способов распространения рекламной информации как совершенно бесплатных, так и за умеренную плату.
Из бесплатных основные это:
- сарафанное радио — довольные клиенты обязательно посоветуют воспользоваться вашими услугами своим подругам, а те своим подругам, однако, если с клиенткой вы не найдёте общий язык или возникнет спорная ситуация, вы рискуете остаться не только без этого клиента, но и без всей её цепочки. Хорошо, если вы даете гарантию на свою работу, это показывает вашу уверенность в собственной работе и готовность пойти на встречу клиентке если ноготь обломается или поцарапается покрытие.
- социальные сети — это нескончаемый поток клиентов, если правильно поддерживать интерес к своим услугам. В данном случае, чем больше социальных сетей будет задействовано, тем лучше. Обязательно публикуйте качественные фотографии своих работ и указывайте стоимость услуг под каждым фото. Вы можете заниматься раскруткой своего бизнеса самостоятельно — ставьте лайки на красивые фото, организуйте розыгрыши «бесплатный маникюр за репост», выкладывайте полученные вами сертификаты об обучении в общий доступ.
Из платной рекламы можно выделить рекламные объявления в печатных изданиях, распространение листовок в Киеве, расклеивание объявлений в районе, в котором вы работаете, а также реклама своей группы в соцсетях на страницах популярных блоггеров, пожалуй один из самых действенных способов в настоящее время.
Договорившись с блоггером, например в Инстаграмм, количество человек, которые увидят рекламу вашей работы, равно количеству его активных подписчиков, а это может быть несколько тысяч человек.
Какой бы способ рекламы вашего маникюрного кабинета на дому вы не выбрали, не забывайте поддерживать наработанную клиентскую базу — акции постоянным клиентам, приятные подарки и процедуры, различные бонусы и скидки и на маникюр — ведь всё это тоже является рекламой. Описанные выше способы рекламы отлично подойдут для любой сферы услуг, которые можно оказать на дому.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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