Как сделать ремонт печной трубы

Тепло в загородном доме появляется от печи. В связи с этим, нужно чтобы она была исправна. Частая поломка в работе печи получается из-за плохой тяги. Чтобы исправить эту проблему необходимо сделать ремонт дымовой трубы.

Бывают случаи, когда в печную трубу обваливается кирпич, поэтому ухудшается тяга. Для определения такого вида засора необходимо опустить в трубу какой-нибудь предмет на веревке. Им же можно и проткнуть засор. В случае, если засор остался на месте, необходимо разбирать стену.

Чтобы избежать таких проблем, нужно приобретать и устанавливать правильные дымоходы из нержавеющей стали.

Еще одной причиной плохой тяги может стать большое количество сажи на поверхности дымохода. Обычную сажу можно почистить специальной метлой. А вот если сажа смолистая, тогда ее необходимо выжечь огнем, который следует развести в очистном пространстве. Выжигая сажу в горючее добавляют вещества, выносящие в воздух как можно больше сажи. Можно использовать смесь каменной соли, медного купороса, селитры и кокса, их соотношение 7:5:2. А вообще необходимо проводить профилактику, нужно использовать производственные составы, которые предостерегут скапливание сажи.

Актуальная причина плохой тяги, когда сильный ветер задувает в устье трубы. При такой неполадке стоит установить дефлектор над оголовком трубы.

Еще работоспособности трубы могут помешать рядом стоящие высокие здания, для этого нужно удлинить дымовую трубу.

Печная труба не должна иметь трещины или пустые швы, иначе впоследствии произойдет пожар. Именно по этой причине необходимо следить за состоянием трубы, и с появлением самых мелких трещин сразу заделывать их цементом. Если на трубе имеются большие трещины, то лучше всего ее переложить.

Но больше всего у дымовой трубы образуется неисправность в оголовке. Эта часть трубы приходит в негодность из-за влияния климатических условий и осадков. Сломанный оголовок может вызвать пожар. Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо разобрать разрушенную часть трубы, хорошо убрать глиняный раствор. Часть трубы, которая осталась, смачивают водой и кладут кирпич на цемент. Вверху трубы цементным раствором необходимо сделать скос ведущий к наружной стороне. Этот поможет выходу дыма и обезопасит трубу от намокания.

В случае, если кирпичи сильно сыпятся, следует всю кладку разобрать и делать новую трубу. Первое, что делается по периметру дымовой трубы, укладывается кирпич. Кирпич кладется, соблюдая перевязку швов, то есть в месте соединения сверху должен лежать целый кирпич и другой шев перемещается в сторону. Нужно постараться сделать прямую трубу, для этого нужно пользоваться уровнем. После окончания кирпичной кладки, необходимо ее заштукатурить. Штукатурка должна быть на основе цемента. Гипсовые смеси не подходят, так как они предусмотрены для внутренних работ.

Либо как вариант подойдет цементно-песчаная смесь, которую вы можете сделать и сами, но в промышленных смесях есть добавки, которые увеличивают срок эксплуатации. Трубу изнутри штукатурить не стоит, иначе труба при использовании быстро разрушится.