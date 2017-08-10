Декана факультету Рівненського ВУЗУ викрито під час отримання 1,4 тис дол США неправомірної вигоди

На Рівненщині завдяки злагодженим діям правоохоронних органів вкотре викрито факт корупції, пов’язаний із вступною кампанією.

Так, працівниками прокуратури Рівненської області, Головного управління Національної поліції в Рівненській області та Управління Служби безпеки України в Рівненській області 19.08.2017 викрито декана факультету одного із університетів м.Рівне під час під час одержання неправомірної вигоди у сумі 1,4 тис дол США.

Встановлено, що зазначену суму грошей освітянин одержав від громадянина за сприяння у зарахуванні двох жителів області на денну форму навчання у ВУЗі.

29.08.2017 особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч.1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.