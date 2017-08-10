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Декана факультету Рівненського ВУЗУ викрито під час отримання 1,4 тис дол США неправомірної вигоди
Переглядів Переглядів: 75  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 08:35
На Рівненщині завдяки злагодженим діям правоохоронних органів вкотре викрито факт корупції, пов’язаний із вступною кампанією.
Так, працівниками прокуратури Рівненської області, Головного управління Національної поліції в Рівненській області та Управління Служби безпеки України в Рівненській області 19.08.2017 викрито декана факультету одного із університетів м.Рівне під час під час одержання неправомірної вигоди у сумі 1,4 тис дол США.
Встановлено, що зазначену суму грошей освітянин одержав від громадянина за сприяння у зарахуванні двох жителів області на денну форму навчання у ВУЗі.
29.08.2017 особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч.1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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