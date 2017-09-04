Усмішки для дітей

Урок моралі

— Якщо я тебе караю, то, напевне, не для своєї втіхи, синку.

— Тоді для чиєї ж?



В минулому часі

Сашко — такий собі сумирний і тихий хлопчик. Та сьогодні, матері на подив, прийшов додому зі школи з підбитим оком і подертим комірцем.

— Господи! — вигукнула мати.— Що з тобою?

— Це сусідський хлопчик,— пояснює, хлипаючи, Сашко.

— Ти бився з ним? — син хитнув головою.

— Мені соромно за тебе,— каже мати.— Та й сусідський хлопчик дивує. Мені здалося, що в нього таке симпатичне обличчя.

— Було симпатичне,— ­вихопився ­Сашко,— але тепер не дуже.



Дарма

— Що ти робиш, Оленко? — запитує п’ятирічну дівчинку старша сестра.

— Пишу листа своїй подружці Каті.

— Та невже? Але ж ти не вмієш писати.

— Дарма,— відказує Оленко.— Катя ж не вміє читати.



Зрадів

Господиня подала несподіваному гостеві яблучний пиріг і каже:

— На жаль, у нас закінчився сир. Нічого подати до пирога...

Це чує її маленький син і тихцем виходить з кімнати. За хвилину повертається і кладе на тарілку гостеві кавалок сиру.

Усміхнувшись, гість куштує сир і каже:

— Спасибі, дитино. Ти, мабуть, бачиш краще за матір. Де ти це знайшов?

— У пастці на щурів, пане,— відповів хлопчик.



Передбачливий

— Іванку, в тебе мокрий чуб. Ти знову без дозволу купався.

— Я впав, мамо.

— Не мели дурниць — одяг на тобі сухий.

— Я знав, ти розсердишся, якщо я його намочу. І перед тим як падати, роздягся.



Виховання

Мати: Або будеш мене слухати, або залишишся без пирога.

Хлопчик: А з чим, мамо, пиріг?



Мовчання — золото

— Ну, Петере, тобі вже три роки,— каже тітка малому.— Ти вже вмієш добре розмовляти?

— Авжеж, тітонько, вмію. Але тепер, коли я навчився добре розмовляти, мені щодня товчуть, щоб я тримав язик за зубами!



Драбина

Максим прибіг до матері й каже:

— Мамо, я перекинув драбину.

— Драбину? Швидше скажи про це татові!

— Тато вже знає. Він висить на люстрі.



Один у квадраті

— У вас є фото ваших близнят?

— Звичайно. Он висить над тахтою.

— Але ж тут тільки один.

— Другий достоту такий самий.



Богиня перемоги

— Тату, чому стародавні греки завжди зображували Перемогу у вигляді жінки?

— Синку, довідаєшся про це, коли одружишся!