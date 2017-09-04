Усмішки для дітей

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Урок моралі
— Якщо я тебе караю, то, напевне, не для своєї втіхи, синку.
— Тоді для чиєї ж?
В минулому часі
Сашко — такий собі сумирний і тихий хлопчик. Та сьогодні, матері на подив, прийшов додому зі школи з підбитим оком і подертим комірцем.
— Господи! — вигукнула мати.— Що з тобою?
— Це сусідський хлопчик,— пояснює, хлипаючи, Сашко.
— Ти бився з ним? — син хитнув головою.
— Мені соромно за тебе,— каже мати.— Та й сусідський хлопчик дивує. Мені здалося, що в нього таке симпатичне обличчя.
— Було симпатичне,— вихопився Сашко,— але тепер не дуже.
Дарма
— Що ти робиш, Оленко? — запитує п’ятирічну дівчинку старша сестра.
— Пишу листа своїй подружці Каті.
— Та невже? Але ж ти не вмієш писати.
— Дарма,— відказує Оленко.— Катя ж не вміє читати.
Зрадів
Господиня подала несподіваному гостеві яблучний пиріг і каже:
— На жаль, у нас закінчився сир. Нічого подати до пирога...
Це чує її маленький син і тихцем виходить з кімнати. За хвилину повертається і кладе на тарілку гостеві кавалок сиру.
Усміхнувшись, гість куштує сир і каже:
— Спасибі, дитино. Ти, мабуть, бачиш краще за матір. Де ти це знайшов?
— У пастці на щурів, пане,— відповів хлопчик.
Передбачливий
— Іванку, в тебе мокрий чуб. Ти знову без дозволу купався.
— Я впав, мамо.
— Не мели дурниць — одяг на тобі сухий.
— Я знав, ти розсердишся, якщо я його намочу. І перед тим як падати, роздягся.
Виховання
Мати: Або будеш мене слухати, або залишишся без пирога.
Хлопчик: А з чим, мамо, пиріг?
Мовчання — золото
— Ну, Петере, тобі вже три роки,— каже тітка малому.— Ти вже вмієш добре розмовляти?
— Авжеж, тітонько, вмію. Але тепер, коли я навчився добре розмовляти, мені щодня товчуть, щоб я тримав язик за зубами!
Драбина
Максим прибіг до матері й каже:
— Мамо, я перекинув драбину.
— Драбину? Швидше скажи про це татові!
— Тато вже знає. Він висить на люстрі.
Один у квадраті
— У вас є фото ваших близнят?
— Звичайно. Он висить над тахтою.
— Але ж тут тільки один.
— Другий достоту такий самий.
Богиня перемоги
— Тату, чому стародавні греки завжди зображували Перемогу у вигляді жінки?
— Синку, довідаєшся про це, коли одружишся!