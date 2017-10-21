Від "латання дірок" до розвитку

У Житомирі відбувся Форум Регіонального Розвитку. На дійство приїхали понад 100 учасників з усієї області. Відкрив Форум Ігор Гундич, голова обласної адміністрації, який закликав представників громад генерувати ідеї для економії витрат бюджету та створення умов для економічного зростання.

«Форум - це перший крок до розуміння у громадах необхідності заміни політики «проїдання» на політику розвитку. Далі ми працюватимемо над впровадженням ідей, які сьогодні будуть сформульовані», - наголосив Ігор Гундич, голова Житомирської обласної державної адміністрації.

Програма Форуму передбачає теоретичну частину, яку розкрили експерти Василь Федюк, Борис Пахолюк та Артем Сачук. Пан Федюк, представник команди радників з впровадження державної регіональної політики програми U-LEAD з Європою, акцентував увагу учасників дійства на важливості залучення інвестицій, адже вони працюють, як драйвер економічного розвитку.

«Із 1500 проектів, які подали громади по ДФРР, лише близько 10 ідей варті уваги в плані розвитку. Як ми тоді будемо залучати інвестиції, якщо маючи можливість державного фінансування, подаємо проекти «проїдання»? Потрібно генерувати ідеї. Це найцінніше», - розповів Василь Федюк, представник команди радників з впровадження державної регіональної політики програми U-LEAD з Європою.

Після пленарної частини учасники перейшли до практичного блоку і напрацьовували ідеї у сфері приватних інвестицій та публічних коштів. Юрій Бойко, модератор стратегічної сесії, засновник та керівник StockWorld, спрямував роботу групи у напрямок регіонального розвитку через інвестиції.

«Земля, гроші, люди - це все ресурси, які потрібно навчитись використовувати. І це реально зробити у громадах», - розповів Юрій Бойко, модератор стратегічної сесії.

Учасники форуму працювали у двох групах на стратегічній сесії з метою напрацювання практичних кейсів, які можна буде реалізувати у громадах. Зокрема Юрій Бойко із своєю групою сформував алгоритм руху інвестиційного капіталу від ідеї до реалізації.

"Наша громада має значну територію та ресурсний потенціал. І нам важливо від «латання дірок» перейти до розвитку, але як це зробити? Експерти допомогли нам зрозуміти механізм залучення інвестицій на розвиток громади», - наголосила Людмила Мала, голова Ушомирської об’єднаної громади.

Для забезпечення розробки та реалізації розвиткових проектів потрібно зміцнити інституційну спроможність громад, на цьому наголосила Анна Гайдучок, менеджер Західного Хабу програми U-LEAD з Європою.

Всі напрацювання Форуму ляжуть в основу стратегії розвитку громад. Форум планують проводити щорічно.