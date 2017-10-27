Как ухаживать за жирной кожей?

Совсем немногим посчастливилось быть обладателями здоровой кожи. Но даже из этих счастливчиков далеко не все довольны её состоянием. Так или иначе, негативные факторы окружающей среды делают сове «черное» дело: неблагоприятная экология, постоянные стрессы, отсутствие четкого распорядка дня и здорового питания сказываются на вашем лице. Как правило, все это вливается в излишнее выделение кожного сала, и как результат – неприятные высыпания и покраснения. 1. Очищение Жирная кожа особенно нуждается в скрабировании и очищении, но только в случае отсутствия серьезных нарывов и прочих серьезных проблем. Выбирайте мягкие скрабы, с мелким скрабирующим компонентом. Обращайте внимание на состав – естественно, чем более он органический, тем лучше. Хорошо подойдут для жирной кожи продукты с гидролатом женьшеня – он устраняет микробы и снимает воспаления. Идеальным вариантом для вас может стать натуральный скраб-мыло «Женьшень» от Vigor. 2. Увлажнение Не смотря на интенсивное выделение кожного сала, такой тип кожи нуждается в увлажнении не меньше, чем остальные. Естественно, увлажняющие крема для разных типов кожи отличаются по составу и свойствам. Матирующий крем для лица «Жожоба» не только устраняет жирный блеск, но и воздействует на саму проблему. Благодаря салициловой кислоте, он действует как антисептик, снимает воспаления, дезинфицирует кожу. 3. Питание Любому типу кожи необходимо насыщение полезными витаминами и микроэлементами. С этой задачей прекрасно справляются маски для лица. С учетом данного типа кожи, подойдет натуральная маска с противовоспалительным действием. Такие маски стимулируют синтез коллагена и естественное восстановление кожи. Кладезем полезных аминокислот, макро- и микроэлементов является Лифтинговая противовоспалительная маска «Мумиё». Органическая натуральная косметика может стать вашим первым шагом на пути к здоровой, чистой коже. Но, кроме этого, в повседневной жизни следует придерживаться определенных правил: Подбирайте косметику согласно вашему типу кожи.

Как можно чаще мойте кисти и спонжи для нанесения макияжа.

Как можно чаще стирайте все то, что непосредственно соприкасается с лицом: постельное белье, полотенца, шапки, шарфы.

Не умывайтесь слишком часто, особенно горячей водой. Тяжелая вода из-под крана стимулирует сальные железы работать еще более интенсивно.