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Как ухаживать за жирной кожей?
Переглядів Переглядів: 42  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 12:51

Совсем немногим посчастливилось быть обладателями здоровой кожи. Но даже из этих счастливчиков далеко не все довольны её состоянием. Так или иначе, негативные факторы окружающей среды делают сове «черное» дело: неблагоприятная экология, постоянные стрессы, отсутствие четкого распорядка дня и здорового питания сказываются на вашем лице. Как правило, все это вливается в излишнее выделение кожного сала, и как результат – неприятные высыпания и покраснения.

1. Очищение

Жирная кожа особенно нуждается в скрабировании и очищении, но только в случае отсутствия серьезных нарывов и прочих серьезных проблем. Выбирайте мягкие скрабы, с мелким скрабирующим компонентом. Обращайте внимание на состав – естественно, чем более он органический, тем лучше. Хорошо подойдут для жирной кожи продукты с гидролатом женьшеня – он устраняет микробы и снимает воспаления. Идеальным вариантом для вас может стать натуральный скраб-мыло «Женьшень» от Vigor.

2. Увлажнение

Не смотря на интенсивное выделение кожного сала, такой тип кожи нуждается в увлажнении не меньше, чем остальные. Естественно, увлажняющие крема для разных типов кожи отличаются по составу и свойствам. Матирующий крем для лица «Жожоба» не только устраняет жирный блеск, но и воздействует на саму проблему. Благодаря салициловой кислоте, он действует как антисептик, снимает воспаления, дезинфицирует кожу.

3. Питание

Любому типу кожи необходимо насыщение полезными витаминами и микроэлементами. С этой задачей прекрасно справляются маски для лица. С учетом данного типа кожи, подойдет натуральная маска с противовоспалительным действием. Такие маски стимулируют синтез коллагена и естественное восстановление кожи. Кладезем полезных аминокислот, макро- и микроэлементов является Лифтинговая противовоспалительная маска «Мумиё».

Лифтинговая противовоспалительная маска «Мумиё».

Органическая натуральная косметика может стать вашим первым шагом на пути к здоровой, чистой коже. Но, кроме этого, в повседневной жизни следует придерживаться определенных правил:

  • Подбирайте косметику согласно вашему типу кожи.
  • Как можно чаще мойте кисти и спонжи для нанесения макияжа.
  • Как можно чаще стирайте все то, что непосредственно соприкасается с лицом: постельное белье, полотенца, шапки, шарфы.
  • Не умывайтесь слишком часто, особенно горячей водой. Тяжелая вода из-под крана стимулирует сальные железы работать еще более интенсивно.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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