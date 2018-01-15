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Слідчому поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди
Переглядів Переглядів: 58  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 17:42
Завдяки успішно проведеній спільній операції працівників прокуратури Рівненської області, Управлінь Служби безпеки в Рівненській області та внутрішньої безпеки в Рівненській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України 15.01.2018 викрито слідчого одного із відділів поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області під час одержання неправомірної вигоди у сумі 8500 гривень.
Встановлено, що зазначену суму грошей слідчий поліції одержав від громадянина за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності.
Після передачі неправомірної вигоди її правоохоронці вилучили, а поліцейського затримали у порядку ст.208 КПК України.
За погодженням із прокуратурою Рівненської області слідчому поліції 16.01.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане із вимаганням).
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Досудове розслідування у розпочатому прокуратурою області кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчим органів безпеки.
Довідково: вказаний злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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