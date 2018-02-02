Визнано винним екс-завідувача сектору районного управління Державної казначейської служби

За участі Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винним екс-завідувача сектору районного управління Державної казначейської служби України в Рівненській області у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

У суді доведено, що службовець несвоєчасно подав без поважних причин до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а відтак вчинив адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, що передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За результатами розгляду протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, Дубенським міськрайонним судом винесено постанову, якою на винну особу накладено адміністративне стягнення у виді штрафу.