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» » На Рівненщині перевірили готовність Т-84 та їх екіпажі до танкових змагань «Сильна Європа»

На Рівненщині перевірили готовність Т-84 та їх екіпажі до танкових змагань «Сильна Європа»

В рамках підготовки танкового підрозділу до міжнародних змагань «Сильна Європа» (Strong Europe Tank Challenge) Рівненський полігон відвідав командувач Сухопутних військ генерал-полковник Сергій Попко.
В супроводі т.в.о. командувача військ ОК «Захід» полковника Володимира Миронюка, командувач виду Збройних Сил особисто ознайомився із завершальним етапом, який полягав у пристрілці озброєння бойових машин і остаточному доопрацюванні представниками заводу виробника.
На Рівненщині перевірили готовність Т-84 та їх екіпажі до танкових змагань «Сильна Європа»

Сергій Попко подякував представникам підприємства Укроборонопрому, які здійснили випуск і підготовку цих танків Т-84. В порівнянні з попередніми моделями Т-64 БВ, в них вже реверсні трансмісії, які дозволяють здійснювати рух під час маневру на великій швидкості, як вперед, так і назад. Замінені елементи системи управління вогнем, встановлено нові приціли для навідника з тепловізором. А для командира танка — новий прилад, який дозволяє йому за необхідності брати управління вогнем на себе.
Минулого року Україна вперше брала участь у змаганнях з танкового біатлону на території Німеччини. Наш танковий взвод 14 окремої механізованої бригади ОК «Захід» був представлений модернізованими танками Т-64БВ та зумів вибороти п’яте місце з шести, обійшовши команду Польщі, яка виступала на новітніх танках Leopard 2A5.
Звертаючись до танкістів, командувач Сухопутних військ генерал-полковник Сергій Попко побажав їм успіхів та наснаги, а також відмітив, що керівництво Збройних Сил сподівається на їхні високі результати, адже рівень цієї військової техніки, підготовка екіпажів по відношенню до минулого року участі в змаганнях на порядок вищі.
Цього року боротьба між танковими підрозділами під час міжнародних змагань «Сильна Європа» очікується ще запеклішою, адже до участі в заході, окрім України, заявлено вже вісім країн.
Переглядів Переглядів: 299  Обговорень Обговорень: (0) 20-04-2018, 08:05
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