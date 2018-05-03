Місцеві бюджети області отримали понад 21 мільйон гривень податку на нерухомість

Рівненська область 09-травня, 09:159 prov 65 0

За січень-квітень місцеві бюджети Рівненської області отримали близько 21,4 мільйона гривень податку на нерухомість, надходження порівняно з минулим роком збільшились на 7,8 мільйона гривень.

Понад 90 відсотків від загальної суми сплатили власники нерухомого майна – юридичні особи – підприємства, установи та організації різних форм власності. Від них надійшло 19,6 мільйона гривень, що на 6,8 мільйонів або на 51% більше, ніж торік.

Майже 1,8 мільйонів перерахували громадяни-фізичні особи, це на 1,4 мільйона або на 425%перевищує минулорічний рівень.

«Збільшення надходжень з податку на нерухомість є результатом плідної співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та фахівців територіальних органів ГУ ДФС у області, які на належному рівні забезпечують інформування власників нерухомості про обов’язок сплати податку та його якісне адміністрування, - зазначив перший заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Анатолій Клячук – адже обсяги нарахувань цього податку залежать саме від рішень, прийнятих відповідними органами місцевого самоврядування. Отримані кошти від сплати податку на нерухоме майно – це вагомий внесок для ефективного вирішення соціально-економічних питань, які турбують територіальні громади».

Нагадаємо, оподатковується як житлова, так і нежитлова нерухомість, у тому числі її частини. Податок сплачується лише за ту площу, яка перевищує пільгову. Щорічно органи місцевого самоврядування встановлюють ставки та пільги з податку. Відповідні рішення розміщуються на сайтах місцевих рад. З ними також можна ознайомитися на сайті фіскальної служби Рівненської області у рубриці "Рішення місцевих рад.

Крім того, додатково оподатковуються квартири площею понад 300 квадратних метрів та будинки у понад 500 квадратних метрів за підвищеною ставкою – 25 тисяч гривень.

ГУ ДФС у Рівненській області.