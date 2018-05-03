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Рівне:

У судді з Рівного відібрали “права”, але вона й надалі їздитиме “Тойотою”

Головна, Рівненська область 11-травня, 17:339 prov 149 0
У судді з Рівного відібрали “права”, але вона й надалі їздитиме “Тойотою”
Вчора на Соборній у Рівному зупинили авто “Toyota Camry”, яке не увімкнуло поворот при маневрі.
Машина мала ушкодження. Ніби до цього вона потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.
На перший погляд водійка була п'яна. Перехожі впізнали у ній суддю міського суду Кристину Ореховську.
-Під час складення протоколу водійка зазначила, що безробітна. Проходити “алкостест” на місці чи у медичному закладі вона відмовилася. Поводила себе ввічливо і тактовно, - розповів заступник начальника патрульної поліції Рівного Андрій Крутень.
У неї вилучили “права”, але в замін них видали тимчасовий дозвіл на право керування автомобілем. Розгляд справи призначено на 25 травня.
РВ
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