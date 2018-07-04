Священика Києво-Печерської лаври оштрафували на 1,4 млн грн за спробу таємного провозу грошей в Росію

Головна, Суспільство 19-лип, 18:189 prov 40 0

Апеляційний суд Сумської області конфіскував 52,7 тис. доларів і оштрафував на 1,4 млн гривень священика Києво-Печерської лаври за спробу таємного провозу грошей в Росії під виглядом пожертвувань.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Служитель київського храму прямував як пасажир поїзда "Київ - Москва", переміщував через митний кордон України незадекларовані валютні цінності. При огляді особистих речей у нього було вилучено 52 700 доларів США", - сказано в ньому.

Суд першої інстанції визнав священика винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу (недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення), конфіскував вилучену валюту і призначив штраф у сумі 100% незадекларованих коштів.

Проте з таким рішенням не погодилися ні адвокат, ні особа, що вчинила адміністративне правопорушення, і подали апеляційні скарги на ухвалу місцевого суду.

Апелянти просили звільнити священика від адміністративної відповідальності, оскільки останній нібито не збирався приховувати грошові кошти, які є пожертвами парафіян на відновлення Києво-Печерської лаври та придбання церковного начиння.

Суд, розглянувши апеляцію, відмовив стороні захисту і встановив, що священик свідомо не задекларував кошти, які переміщував через митний кордон України.

Зокрема правопорушник, заповнюючи декларацію, зазначив, що переміщує ручну поклажу та валюту в сумі 70 євро.

Крім того, під час усного опитування він повідомив, що ні валюти, ні будь-яких інших товарів та предметів, які підлягають обов'язковому декларуванню, він через митний кордон України не переміщує.

Таким чином, за рішенням суду священик Києво-Печерської лаври був визнаний винним у скоєнні адміністративного правопорушення, а вилучені гроші конфісковані в дохід держави.

Крім того, священик київського храму зобов'язаний сплатити в державну казну ще 1,4 млн гривень у вигляді штрафу за порушення Митного кодексу .

Як повідомляли Українські Новини, раніше священика, який скоїв п'яне ДТП у Рівненській області, зняли з посади настоятеля парафії.