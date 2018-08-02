Спорт заради життя. Як працює реабілітація бійців АТО

Олександр Чалапчій, доброволець АТО, який у війні з Росією втратив обидві ноги, представлятиме Україну на цьогорічних міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» 20-27 жовтня у Сіднеї. Це вже вдруге українці боротимуться за спортивні нагороди разом із ветеранами з 18 країн світу. Чому їхня участь така важлива і навіщо розвивати ветеранський спорт, розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.У середині травня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав указ про розвиток спортивної реабілітації учасників бойових дій. Лікарі та психологи, які працюють із військовими, радо зустріли цю новину. Адже досвід інших країн, зокрема США, показав, що заняття спортом є надзвичайно важливими не лише для фізичної, а й психологічної реабілітації колишніх бійців. А сьогодні, після 4 років військового конфлікту на Донбасі, психологічної адаптації потребують кілька десятків тисяч осіб.Як стверджують психологи, для успішної та швидкої реабілітації колишнім військовим потрібна «висока мета», і спорт – саме та сфера, де можна ставити конкретні цілі.«На мою думку, оскільки я сам проходив реабілітацію і сьогодні активно займаюся спортом, взагалі спорт для хлопців, які зазнали поранень і хочуть далі жити активно, – це найбільш ефективно. Так вони проходять як фізичне, так і психологічне відновлення», – впевнений Вадим Свириденко, учасник «Ігор нескорених» (2017) та уповноважений Президента з питань реабілітації учасників АТО.Президентський указ передбачає розширення мережі спортзалів, доступних для колишніх бійців АТО, та надання їм протезів для заняття спортом.«Ми розуміємо, наскільки зараз непросто забезпечити інклюзивність спортивної реабілітації в Україні. Тобто створити такі умови, за яких кожен поранений військовослужбовець мав би можливість безкоштовно займатись спортом під наглядом лікарів та тренерів, – зазначив глава держави. – Тренування на місцях, поїздки на тестування та змагання, медичне забезпечення потребують мобілізації зусиль усіх органів виконавчої влади, органів місцевої влади, українського парламенту, українського уряду».На переконання фахівців, кожна область може знайти можливості для тренування чи спортивного відпочинку ветеранів. Так, цієї зими військові відпочивали у реабілітаційному центрі Навчально-спортивної бази зимових видів спорту МОУ «Тисовець» на Львівщині. А нещодавно МОУ отримало санаторій в Одеській області, який можна задіяти для спортивної реабілітації військових. Більше того, до ініціативи долучаються підприємці та громадські організації. Заняття для ветеранів пропонує одна із українських мереж фітнес-центрів. У Житомирі та Черкасах є реабілітаційні центри, засновані «кіборгом» Олегом Кузьміних та його братом.Щоб організовувати на державному рівні спортивні заходи для ветеранів, які втратили кінцівки, отримали поранення та контузії, Вадим Свириденко заснував Національну раду спортивної реабілітації захисників України. До неї належать 5 асоціацій за напрямками: легка атлетика, водні, зимові, ігрові і силові види спорту. Громадська організація вже співпрацює із Федерацією легкої атлетики України та Федерацією футболу України. Угоди передбачають проведення марафонів, національних чемпіонатів з футболу, Кубку Нескорених, чемпіонатів із футзалу, а також підготовку до міжнародних турнірів.Цього року вже відбувся Кубок Нескорених та національний марафон ветеранів. Також у столиці була організована регата і змагання зі спортивної риболовлі. Серед планів – міжнародний марафон у Києві разом із Run Ukraine, «Ігри героїв» (змагання з кросфіту та силових вправ), веломарафон у Мукачевому, регата з Києва до Одеси, хокей на санчатах та багато іншого.Варто зазначити, що спортивне протезування здійснюється за рахунок держави. За словами Вадима Свириденка, участь колишніх бійців АТО в різноманітних міжнародних спортивних проектах стимулювала розвиток протезування в Україні, і наразі українські ветерани можуть отримати якісні вітчизняні протези, виготовлені під контролем зарубіжних фахівців.Програма розвитку спортивної реабілітації в Україні передбачає також участь ветеранів у міжнародних змаганнях, що їх проводять країни-члени НАТО. Серед таких – «Ігри нескорених» (Invictus Games), засновані британським принцом Гаррі у 2014 році. За словами заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолія Петренка, цей проект поєднує в собі спорт, соціальні питання і психологію, дозволяє адаптуватися і розкрити свій потенціал бійцям, які отримали поранення і пошкодження на полі бою.Минулого року українці-учасники «Ігор нескорених» вибороли 14 медалей. Цього року уже нова команда також буде змагатися за нагороди у легкій атлетиці, паверліфтингу, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті та веслуванні на тренажерах. Зокрема, лучанка Майя Москвич, єдина дівчина в команді, виступатиме у стрільбі з луком.«Особиста мотивація – це знову відчути, що я щось можу, тому що до війни я була досить впевнена в собі, але після звільнення я відчувала якусь особисту поразку. Я йшла на війну, щоб звільнити території, перемогти ворога, встановити прапор, я три роки служила, їздила на фронт, а повернулася з втраченим здоров’ям, не могла продовжувати службу», – каже Майя.Також українські військові вже третій рік поспіль братимуть участь у марафоні морської піхоти в США. Захід, який збирає колишніх військових і цивільних із різних країн світу, присвячений пам’яті загиблих військових. У 2016 році разом із піхотинцями бігло четверо українських ветеранів, а цього року до США поїдуть вже 10 учасників з України. У Нацраді спортивної реабілітації захисників України переконані, що за підтримки держави кількість ветеранів-спортсменів щороку зростатиме.