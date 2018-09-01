Які авто найпопулярніші у Рівному: ТОП-5 моделей регіону

У серпні у Рівному та області зареєстрували 70 нових авто, на кожне з яких в середньому витрачали 29 тисяч доларів США.Понад 50% автомобілів, які зареєстрували у регіоні мали ціну від 17 до 35 тисяч доларів, а середня вартість автомобіля становила трохи більше 29 тисячі доларів. Загальна сума покупок у Рівному та області минулого місяця склала 2 мільйони доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання, – повідомляє аналітичний відділ сайту з продажу автомобілів RST.ua.Найпопулярнішими авто в регіоні були машини марки Toyota, яких зареєстрували 11 машини на суму 350 тисяч доларів. Також часто купували Renault і Mercedes. Серед моделей бестселером став кросовер Renault Duster.Загалом, у серпні в Україні продали понад 7 тисяч нових автомобілів на суму 210 мільйонів доларів США. Це на 10% більше ніж у серпні минулого року. Найбільшу кількість нових автомобілів зареєстрували у столиці. У серпні кияни придбали майже 3 тисячі авто на 90 мільйонів доларів.Нагадаємо, впродовж перших шести місяців 2018 року в Рівному та області зареєстрували майже 400 нових авто, а середня вартість кожного автомобіля становила 31 тисячу доларів. Тоді у регіоні найпопулярнішою маркою також була Toyota. Їх зареєстрували майже 60 авто на суму 2 мільйони доларів.