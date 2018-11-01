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Рівне:

За перевантажені фури – півмільйона штрафу

Рівненська область 02-лис, 12:099 prov 57 0
Півмільйон гривень штрафів нарахували працівники Укртрансбезпеки у Рівненській області недобросовісним водіям
Водії великовагових транспортних засобів перевозили вантаж, що перевищує допустимі норми. За це порушення вони сплатять гроші до державної та обласної скарбниці.
За перевантажені фури – півмільйона штрафу

Як працює мобільна лабораторія із зважування транспорту у Любомирці Рівненського району, проінспектував заступник голови ОДА Ігор Тимошенко:
«Лише в день на цьому пункті габаритно-ваговий контроль проходить близько 40 вантажівок. Здебільшого тут виявляють близько двох порушників. Відразу на місці працівники Укртрансбезпеки складають акт. Потім шоферам нараховують плату за проїзд, яку необхідно сплатити. Чим більш перевантажений транспорт, тим вищий штраф. При чому він нараховується у євро».
За словами працівників управління Укртрансбезпеки у Рівненській області, лише за жовтень на 3-х ГВК в області перевірили майже 900 транспортних засобів, склали близько 90 актів. У результаті нарахували штрафів у понад 16 тисяч євро, а це майже півмільйона гривень. Половину з цих коштів перевізники вже сплатили до бюджетів.
«Прикро, що недобросовісні водії, знаючи про роботу габаритно-вагових комплексів, змінюють свій графік перевезення. Таким чином, вони уникають зважування і продовжують руйнувати наші дороги. Переконаний, що ця ситуація з часом зміниться. Адже кількість майданчиків буде лише збільшуватися. Вже незабаром ще один запрацює поблизу Острога. В перспективі зважувальні комплекси планують розмістити на головних магістралях області», - зазначив Ігор Тимошенко.
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