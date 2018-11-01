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Особенности строительства дома из контейнеров

Спільна 13-лис, 18:249 prov 133 0
Сегодня блок-контейнеры являются одним из самых удобных и практичных материалов для строительства. С модульными зданиями, построенными на основе блок-контейнеров, мы сталкиваемся почти ежедневно. Это и двух-трех этажные модульные здания торговых центров и строительных общежитий, временные домики и сараи на дачах. С некоторой натяжкой, в разряд блок-контейнеров artmetall.ua/block-containers.html можно отнести даже современные панельные дома. Направления применения этого вида продукции можно перечислять еще достаточно долго. Эти многофункциональные постройки могут применяться в самых разных областях строительства.
Особенности строительства дома из контейнеров

Не менее популярно и строительство блок-контейнеров. Ведь этот вид продукции пользуется неизменным спросом на рынке. В ассортименте представлены разнообразные блок-контейнеры, которые можно использовать в различных видах строительства. Это могут быть относительно простые в конструкторском плане сборно-разборные металлические блок-контейнеры. И блок-контейнеры, способные на достаточно длительный период стать полноценным домом.

Варианты планировок блок-контейнеров.
Строительство блок-контейнеров стандартного типа производится примерно по одной и той же технологии. В основе этого временного строения, вне зависимости для хозяйственных или жилых нужд оно возводится, лежит верхний и нижний каркасы, изготовленные из каркасных швеллеров и металлический каркас с жесткими узлами рам. С внешней стороны блок-контейнеры чаще всего обшиваются профнастилом, а с внутренней, особенно если блок-контейнер производится для временного или постоянного проживания, проводится обшивка стен вагонкой из хвойных пород дерева. В качестве утеплителя, как правило, применяется минеральная вата. Возможно строительство с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Так называемых санитарных бытовок. В конструкцию таких блок-контейнеров входят душевая, туалет и даже кухня.
Эти бытовки чаще всего заказываются для возведения модульных конструкций общежитий. Например, общежитий для сотрудников крупных рынков или строек.
Особенности строительства дома из контейнеров

Блок-контейнеры чаще всего имеют стандартные габариты. В том числе именно за счет этого возможно возведение модульных строений из блок-контейнеров различного типа. Но возможно и строительство блок-контейнеров на заказ. В любом случае строительство из блок-контейнеров будет одним из наиболее быстрых и выгодных видов строительства.
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