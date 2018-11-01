Особенности строительства дома из контейнеров

Не менее популярно и строительство блок-контейнеров. Ведь этот вид продукции пользуется неизменным спросом на рынке. В ассортименте представлены разнообразные блок-контейнеры, которые можно использовать в различных видах строительства. Это могут быть относительно простые в конструкторском плане сборно-разборные металлические блок-контейнеры. И блок-контейнеры, способные на достаточно длительный период стать полноценным домом.
Варианты планировок блок-контейнеров.
Строительство блок-контейнеров стандартного типа производится примерно по одной и той же технологии. В основе этого временного строения, вне зависимости для хозяйственных или жилых нужд оно возводится, лежит верхний и нижний каркасы, изготовленные из каркасных швеллеров и металлический каркас с жесткими узлами рам. С внешней стороны блок-контейнеры чаще всего обшиваются профнастилом, а с внутренней, особенно если блок-контейнер производится для временного или постоянного проживания, проводится обшивка стен вагонкой из хвойных пород дерева. В качестве утеплителя, как правило, применяется минеральная вата. Возможно строительство с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Так называемых санитарных бытовок. В конструкцию таких блок-контейнеров входят душевая, туалет и даже кухня.
Эти бытовки чаще всего заказываются для возведения модульных конструкций общежитий. Например, общежитий для сотрудников крупных рынков или строек.
Блок-контейнеры чаще всего имеют стандартные габариты. В том числе именно за счет этого возможно возведение модульных строений из блок-контейнеров различного типа. Но возможно и строительство блок-контейнеров на заказ. В любом случае строительство из блок-контейнеров будет одним из наиболее быстрых и выгодных видов строительства.