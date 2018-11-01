МЗС РФ: Трамп скасував зустріч з Путіним не через події в Чорному морі

Україна і світ 30-лис, 13:109 prov 0 0

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером РФ Владіміром Путіним на саміті G20 радше через внутрішньополітичну ситуацію в США, а не у зв'язку з інцидентом в Чорному морі.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише "РИА Новости".

"Чи є провокація, яку влаштував Київ в цьому районі, реальним приводом до скасування? Публічно ми чули саме таке пояснення, ми його прийняли до відома. Чи є це реальністю?" - сказала Захарова.

"Мені здається, що все-таки потрібно шукати відповіді у внутрішньополітичній ситуації в США. Ось вона домінує при прийнятті рішення - внутрішньополітичний розклад у США ", - додала вона.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч з російським колегою Владіміром Путіним через те, що Росія не повернула захоплені кораблі Україні і не звільнила моряків.

"Ясно, що твіти президента з цього питання були абсолютно чіткі щодо того, чого ми домагаємося, і це повернення українських моряків, як і кораблiв. Агресія, яку ми спостерігали цього тижня, є неприйнятною, і було відправлено сильне послання", - відповіли у Держдепі на запитання журналістів про скасування зустрічі Трампа з Путіним.