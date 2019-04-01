Как законно переоборудовать квартиру под офис?

Каждое строение имеет свое функциональное назначение и должно использоваться в соответствии со своим видом. Например, торговые помещения нельзя использовать под размещение производства, а жилой дома вряд ли можно использовать как офис компании. Хотя, в последнее время все чаще происходит перепланировка квартиры в офис, причем на законных основаниях.Главное правильно подойти к этой задаче и оформить все бумаги, сменив целевое назначение жилища, получить разрешение и провести определенные ремонтные работы. Кстати, для того чтобы переоборудовать квартиру под офис нужно понимать для каких целей будет использоваться такое помещение и рабочие места каких специалистов будут в нем размещаться.Услуги по перепланировке под ключ квартир и нежилых помещений предлагает компания "Craft Master".Ведь для создания офиса фрилансера копирайтера вряд ли придется сильно переделывать квартиру, тогда как для обустройства в помещении юридической конторы или рабочих мест айтишников придется изрядно потрудиться.Выдерживаем нормы и стандартыСуществует определенный строительный регламент, который определяет, как должно выглядеть помещение в зависимости от его функционального назначения. Речь идет об освещении, системе вентиляции, проводке, водоснабжении, отоплении и прочих коммуникациях, которые отличаются в производственных строениях, коммерческих, торговых и жилых. Офисы совершенно не приспособлены для проживания, тогда как квартиру достаточно просто переоборудовать в рабочие пространство. Хотя, все зависит от количества рабочих мест, вида работ и прочих параметров.Как правило, под офисы переоборудуют квартиры расположенные на первых этажах. Это дает возможность оборудовать отдельный ход в офис и не создавать никакого дискомфорта жильцам дома. Если же вы решили создать офис в квартире на втором этаже и выше (в жилом доме) заручитесь поддержкой жильцов и получите разрешения от разных инстанций, в том числе службы пожарной безопасности.Что касается самой перепланировки, то все комнаты можно использовать для обустройства рабочих мест сотрудников. Холл можно оборудовать как место приема посетителей, ну а кухню сделать комфортным местом для отдыха сотрудников. Правда офисная кухня отличается от домашней хотя бы тем, что здесь не готовят пищу, а, в крайнем случае, подогревают. Поэтому можно избавиться от газовой плиты ограничившись установкой микроволновки.

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Дизайн такого офиса переоборудованого из квартиры так же должен отличаться более четким линиями, строгими формами, отсутствием большого количества декоративных элементов, мягких мебельных модулей и пр. Ну и позаботьтесь о том, чтобы у каждого сотрудника было комфортное рабочее место, с правильным освещением и достаточным свободным местом для комфортной и продуктивной работы.