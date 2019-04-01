Виды строительного степлера

Степлер электрический, по сравнению с механическим, позволяет совершать больший объем работ. Для вбивания скобы не нужно прикладывать силу - достаточно легкого нажатия на спусковой крючок. Там, где приходится скреплять много и часто, эта черта выходит на первый план. Аккумуляторный степлер сочетает в себе достоинства механического и электрического – он мобилен, не зависит от источников питания, а работать с ним легче, чем с механическим инструментом. Есть еще пневматический, но он требует подключения к компрессорной установке. Стоит отметить, что электрические и пневматические степлеры значительно тяжелее механических, да в процессе забивания обязательно возникает отдача.
Чтобы немного облегчить длительную работу, рукоятки этих инструментов выполнены с учетом физических особенностей человеческой руки и из материалов, гасящих вибрацию. Электрические делятся на бытовые и профессиональные модели. Бытовые способны производить до 20 ударов в минуту, они легкие и компактные и удобны в применении. Профессиональный строительный степлер может работать долго без перерывов, они более скорострельный – до 60 ударов в минуту. Есть еще промышленные – это довольно крупный и тяжелый инструмент, а применяется он, в основном на производстве. Для профессиональных строительных работ используются инструменты для забивания гвоздей – они позволяют соединять материалы (как правило, это доски, плинтусы) гвоздями.
В зависимости от вида скрепляемых элементов, степлеры подразделяются на три категории. Обычные позволяют скреплять плоские материалы, забивая в них плоские гвозди. Кабельные модели нужны для крепления слаботочных проводов и работают с закругленными скобками. Использование таких специализированных инструментов позволяет защитить провода от повреждений в результате их фиксации. Молоткообразные степлеры работают за счет инерции – ими бьют по материалу, и в результате удара забивается скоба. Такой инструмент нужен там, где важнее скорость, а не точность крепления, например, при утеплении полов и кровли.
Работать приходится в самых разнообразных условиях поэтому выбирая электрический степлер, обратите внимание на то, чтобы при повороте и переворачивании инструмента, из него не выпадали никакие детали (например, магазин со скобами). Важной характеристикой является материал, из которого сделан корпус – понятно, что металлический инструмент, хотя и тяжелее на вес, прослужит дольше, чем его пластиковый собрат. Мощность электрических степлеров варьируется от 100 до 1500 Вт, определиться с требуемой мощностью легко - чем больший объем работ планируется выполнять, тем выше должно быть ее значение.
К основным техническим характеристикам также относят глубину забивания крепежных элементов, силу удара, число импульсов в минуту. Современные модели электрических степлеров позволяют регулировать режимы работы, например, менять силу удара, подбирая ее оптимальное значение под конкретный материал. Кроме того, они могут быть оснащены защитой от случайного включения.