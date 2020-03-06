Спростити життя молодим батькам. Як працює сервіс «єМалятко»?

Які документи можна оформити?

Де і як отримати послугу?

На початку січня в Україні запрацював єдиний сервіс реєстрації новонароджених «єМалятко». Його мета – скоротити бюрократичні процедури під час оформлення обов’язкових документів на дитину. Сервіс усуває необхідність ходити до державних установ та скорочує кількість необхідних заяв до однієї. У яких містах вже доступна послуга та які документи можна отримати за єдиним зверненням, дізнавались наші експерти.У Мінцифрі кажуть, що перед запуском сервісу проаналізували міжнародний досвід надання послуг для батьків новонароджених. Зокрема, спирались на досвід Канади, Австралії та Нової Зеландії, які об’єднали від трьох до п’яти послуг в одну. Водночас українська команда пішла далі, об’єднавши десять послуг.Наразі за однією заявою батьки можуть отримати вісім послуг: державну реєстрацію народження, визначення походження дитини, реєстрацію місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.Ще дві послуги – посвідчення багатодітної сім’ї та реєстрація дитини в електронній системі охорони здоров’я – мають запрацювати з квітня.В уряді наголошують, що послуги сервісу «єМалятко» добровільні і безкоштовні за винятком реєстрації місця проживання дитини, адміністративний збір за яку складає 13,6 грн.За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, головна перевага сервісу – це економія часу молодих батьків.«Скориставшись цією послугою, батьки немовляти вивільнять купу часу та сил від не дуже приємних і обтяжливих відвідин державних органів. Адже отримання послуг за однією заявою у межах «єМалятко» позбавляє громадян відвідин 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення», – зауважує міністр.Оскільки «єМалятко» – проєкт експериментальний і потребує тісної взаємодії з місцевими органами, підключення до нього відбувається поступово. Першим містом, де запрацював сервіс, став Харків. У січні послуга з’явилась у Луцьку, Вінниці та Кривому Розі, пізніше приєднались Київ, Дніпро, Івано-Франківськ і Львів. 28 лютого сервіс запрацював у Одесі, Маріуполі, Рівному та Запоріжжі.Наразі послуга доступна у пологових будинках, центрах з надання адміністративних послуг (ЦНАП) та органах реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) вказаних міст. До кінця року вона стане доступною онлайн, коли додаток «Дія» запрацює в повному обсязі. Батьки зможуть самостійно оформлювати заявку на отримання документів без допомоги адміністраторів.«Найбільше нам допомагають у РАЦСі: вони приходять безпосередньо до породіль і надають цю послугу у палаті, якщо так зручно буде або у відповідному місці, обладнаному у пологовому будинку. Також ряд міст надає вже цю послугу в ЦНАПах, і вона буде безпосередньо доступна і в РАЦСах. Проте найбільше ми сподіваємось, що коли запуститься портал «Дія» в повному обсязі – ця послуга буде надаватись електронно, дома в ліжку – ви можете зайти на портал і отримати цю послугу», – пояснює заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.Щоб скористатись сервісом, батькам необхідно звернутися до медпрацівника або адміністратора. З собою треба мати паспорти, податкові номери платників податків та медичну довідку про народження дитини від пологового будинку. Також для отримання допомоги при народженні потрібно надати реквізити банківського рахунку, на який здійснюватимуться виплати.Подача заявки займає близько 10 хвилин. Свідоцтво про народження можна отримати вже наступного дня, документ про реєстрацію місця проживання – протягом десяти днів. Готові документи можна отримати або у місці подачі заяви, або поштою.За інформацією Кабміну, вже понад 1000 батьків скористалися сервісом. Якщо проєкт розвиватиметься за планом, реєстрація новонародженої дитини перестане бути обтяжливою бюрократією і повністю перейде у цифру.