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Kawmet (Кавмет)

Тетасе 17-окт, 2020, 08:249 prov 57
Компанія «Kawmet» – провідний польський виробник чавунних печей-камінів. У кожній моделі гармонійно поєднується стильний дизайн, інноваційні технології та доступна вартість. Бренд має більш ніж 30-річну історію. За цей час продукція неодноразово довела свою ефективність, безпеку, високу продуктивність.

Переваги печей-камінів «Kawmet»


Однією з найважливіших характеристик товарів польського бренду є розумний баланс між вартістю та якістю. Маючи порівняно невисоку вартість, печі-каміни «Kawmet» виконані з високоякісних та надійних матеріалів, які забезпечують безпечну експлуатацію.
На виробництві використовується кілька видів чавуну. Більшу частину сировинного ресурсу становить сірий чавун. Але деякі деталі печей-камінів виконані з ущільненого, легованого та більш пластичного графітного чавуну.
Але доступна вартість, безпека та бездоганна якість, це не єдині переваги продукції бренду «Kawmet»:

· великий вибір дизайнів (класика, мінімалізм, сучасність);
· для контролю напрямку руху повітряних мас використовуються інтегровані шиберні заслінки;
· горизонтальні та вертикальні ребра жорсткості для поліпшеного теплообміну;
· подвійна задня стінка для додаткового захисту корпусу топки від перегріву;
· простота монтажу, експлуатації, обслуговування;
· високий ККД (до 75%);
· тривалий період експлуатації (без втрати первинних показників);
· в кожній моделі реалізована система подвійного допалювання;
· зовнішня система подачі повітря;
· в асортименті є моделі для підігріву технічної води, батарей, підлоги.

Особлива увага приділяється якості продукції. Тому контроль здійснюється на всіх етапах виробництва: починаючи з розробки креслень, закінчуючи виробництвом. Кожна одиниця отримує позначку про успішність проведених тестувань.

Особливості камінних топок та печей «Kawmet»


Кожна модель розрахована на інтенсивне використання. Для ефективної експлуатації в печах та топках польського бренду «Kawmet» реалізовані зручні елементи управління. Використання негорючого ущільнювача забезпечує герметичне закриття дверцята.
Впровадження системи подвійної форсаж забезпечує збільшення продуктивності за рахунок подачі кисню в верхню частину печі. Використання заслінки димового патрубка особливої конструкції дозволяє запобігти потрапляння диму до приміщення. При закритому положенні заслінки відкрити дверцята топки неможливо.
У деяких топках та печах-камінах «Kawmet» реалізована система ефективного очищення скла. Всі вироби виготовляються з чавуну EN-GJL-200 або EN -GJL-150 (в залежності від ступеня контакту з відкритим вогнем). Стінки виливка мають значну товщину (не менше 10 мм), що є гарантією надійності виробів.

Популярні камінні топки «Kawmet»


В асортименті представлені моделі, розраховані на різні умови експлуатації. Великим попитом серед покупців користуються такі:

· W3 – чавунна піч з ККД більше 74%;
· W9, W13 – класичні топки вагою близько 90 кг;
· W17 – квадратна топка для приміщень площею до 140 м2 (потужність 14 кВт);
· W4, W11 – топки для обігріву великих приміщень (145 і 181 м2 відповідно), оснащені системою управління повітряними потоками;
· P2 – опалювальна піч потужністю 10 кВт з шибером та прямим склом;
· P3 – опалювальна піч без підведення зовнішнього повітря потужністю 6,1 кВт;
· P10 – компактна піч з панорамним склом (для невеликих приміщень).

Ці та інші моделі топок та печей-камінів польського бренду «Kawmet» можна купити на нашому сайті warmhouse.com.ua. Асортимент продукції регулярно поповнюється новинками. Доставка товарів здійснюється по всій Україні
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