Що потрібно знати при облицюванні плиткою і як її вибрати

Сьогодні під клінкерною плиткою прийнято розуміти цілу групу оздоблювальних матеріалів таких як: кахель, керамограніт, плитка ручного формування, клінкер. У кожного з них є свої особливості виробництва і застосування.
Облицювання плиткою зазвичай використовують для прикраси і захисту стін від негативного впливу зовнішнього середовища. Укладати плитку можна і самостійно, але, щоб уникнути зайвих складнощів і проблем варто звернутися до професіоналів.
Плитка має ряд незаперечних переваг перед іншими будівельними матеріалами.По-перше, водовідштовхувальні властивості і естетичність - це головні характеристики, які змушують нас використовувати її в кухні або в ванних кімнатах.
По-друге, це термін служби і міцність плитки.
По-третє, пожежна безпека і гігієнічність кахлю.
Як в такому розмаїтті кахлю підібрати потрібний для виконання певних цілей і робіт?
Умовно всю різноманітність кахлю фахівці ділять за кількома параметрами:
- матеріал, з якого вона виготовлена;
- структура основи кахлю;
- вид покриття.
За своїм призначенням плитка ділиться: для підлогового покриття і стін; для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Крім цього, професіонали поділяють плитку за якістю її виготовлення:
- кахельна або керамічна плитка, виготовлена з обпаленої глини і покрита глазур'ю. Дана плитка має різноманітний дизайн, велика сфера застосування.
- керамограніт. Це особливо міцна і стійка до стирання плитка, застосовується для підлогового покриття.
- клінкерна плитка завдяки випалу при дуже високих температурах виходить зносостійкого і морозостійкий. Вона не вбирає воду і добре чиститься. Найчастіше її використовують в оздоблювальних роботах в таких місцях як басейни, сходи, фасади.
- цементна плитка користується великою популярністю. Через велику вагу її прийнято використовувати як підлогове покриття.- мозаїка, виконана з невеликих частинок каменю або скла. Підходить для обробки ванних кімнат, кухонних фартухів.
На ринку є велика кольорова палітра кераміки, що відповідає будь-яким смакам покупця.У процесі роботи з плиткою кожен стикається з її підгонкою за розміром. Для нарізки кераміки необхідно використовувати спеціальні інструменти, хоча іноді можна обійтися і склорізом.Щоб плитка приклеювалася краще, варто перед облицюванням змочити її водою, тим самим збільшується міцність приклеювання. Для приклеювання плитки використовують цементний розчин або інші спеціальні суміші, що продаються в будівельних магазинах.
При дотриманні інструкцій щодо їх застосування і простих правил при роботі з плиткою отриманий результат принесе масу задоволення.