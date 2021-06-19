Как удалить жирные пятна с одежды?

При езде на велосипеде возможна небольшая поломка в виде соскальзывания цепи со звездочки. Во время ремонта мы можем неосознанно дотронуться до одежды, после чего останется трудноудаляемое пятно жира. Одежда механиков особенно подвержена такому загрязнению. Как вывести жирные пятна? Есть ли эффективный способ сделать это? Конечно есть! Нужно приобрести средства для удаления пятен.

Есть и самодельные средства для удаления пятен.

Методов удаления жирных пятен довольно много. Один из них - чистка одежды жидкостью для мытья посуды. Хозяйственное мыло, масло, бензин, паста BHP и бура также подойдут. Самодельные методы проверены, а мнения о них можно найти на интернет-форумах.

Как "стереть" жир с одежды?

Выбор метода удаления пятна зависит в первую очередь от типа ткани, на которой оно расположено. Например, не весь материал можно обработать бензином, а щадящий раствор буры не справится с пятнами на более толстом материале.

Жирные пятна на хлопчатобумажных и шерстяных тканях лучше всего обработать бензином. Все, что вам нужно сделать, это приложить к пятну кусок промокательной бумаги и протереть его свернутой тканью, смоченной бензином. Необходимо заменять ткани, впитывающие пятно. Когда грязь побледнеет, место нужно присыпать тальком и оставить на несколько часов.

По истечении необходимого времени порошок можно смыть раствором аммиака. Наконец, просто промойте пятно водой, и все готово. Еще один способ эффективно удалить жир - сливочное масло. Жир отлично подходит для удаления пятен на рабочей одежде. Сливочное масло наносится на пятно, и примерно через 2 часа одежду стирают в соленой воде с добавлением перекиси водорода и нашатырного спирта (1 л: 1 чайная ложка).

Паста для мытья рук и жидкость для мытья посуды идеально подходят для удаления стойких загрязнений. Просто нанесите их на пятно, подождите и постирайте. Немного иначе выглядит удаление жирных пятен с деликатной одежды. Приведенные выше методы в данном случае слишком сильны. Поэтому для эффективного избавления от жира можно использовать хозяйственное мыло. Это, наверное, самый старый метод удаления пятен. Пятно нужно натереть большим количеством мыла и оставить на нем. Через некоторое время достаточно сполоснуть и постирать ткань в обычном режиме.

Очистка джинсов от жирных пятен

Пачкать одежду - одно дело, но что, если на наших любимых джинсах осталось жирное пятно? Первое, что приходит в голову, это паника. Из-за необычного характера таких пятен мы часто не знаем, как их удалить. Вопреки всему, это очень просто. Итак, давайте посмотрим, как и чем удалить жир с джинсов.

Надежное решение - средство, которое можно найти в каждом доме - средство для мытья посуды. Нанесите большой слой жидкости на пятно и оставьте примерно на 20 минут (если пятно небольшое, пропустите этап ожидания). После этого нужно просто постирать штаны в теплой воде с порошком.

Второй эффективный способ избавиться от жирных пятен - использовать пасту для рук. Процесс удаления пятен начинается с нанесения на пятно толстого слоя пасты. В таком состоянии одежду нужно оставить на несколько часов. Время от времени стоит растирать пятно пальцами. По истечении необходимого времени достаточно постирать штаны, на которых не должно быть пятен.

Бесспорно то, что лучше всего довериться надежным средствам удаления пятен. Большой выбор их можно найти на https://horeca-service.net/himiya-krojsler/.

Каждое пятно, даже то, которое, казалось бы, легко удалить, может оказаться достаточно трудоемким делом. По этой причине важно избегать определенных действий, которые только затруднят удаление неприглядного жирового пятна. Одно из таких действий - глажка испачканной одежды.

Высокая температура часто не позволяет удалить пятна. Также нельзя давать пятну высохнуть, потому что это очень затруднит процесс удаления пятна. В случае очень сильных пятен часто оказывается, что домашние средства слишком слабые, чтобы справиться с пятном. Поэтому в такой ситуации необходимо использовать химический препарат.