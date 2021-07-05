Гамак – невід’ємна частина відпочинку людства

підвішена тканина чи сітка). В багатьох південних країнах (як тисячі років тому, так і сьогодні) гамак виконує роль спального місця. Раніше моряки та військові на судні також спали в гамаках. В наш час гамаки виробляються з різноманітних матеріалів та прикрашаються візерунками на будь-який смак. Цими предметами доповнюють інтер’єр будівель, беруть із собою на відпочинок, використовують для гойдання тощо.