Гамак – невід’ємна частина відпочинку людства
підвішена тканина чи сітка). В багатьох південних країнах (як тисячі років тому, так і сьогодні) гамак виконує роль спального місця. Раніше моряки та військові на судні також спали в гамаках. В наш час гамаки виробляються з різноманітних матеріалів та прикрашаються візерунками на будь-який смак. Цими предметами доповнюють інтер’єр будівель, беруть із собою на відпочинок, використовують для гойдання тощо.
22 липня навіть визначили днем гамака.Христофор Колумб у 1492 році прибув на Багами і помітив дивну річ – місцеві люди спали у сітках, натягнутих між деревами. Колумб, не довго думаючи, прихопив такий гамачок додому, де незвичайна спальна річ швидко набула популярності, особливо серед моряків: тепер не потрібно було спати на брудній та мокрій підлозі, а морська качка віднині не заважала сну, а навпаки швиденько заколихувала.
Більшість джерел, у яких є згадки про гамак, ведуть нас до племен Центральної та Південної Америки. У музеї золота в м. Богота (Колумбія) зберігається гамак, виготовлений, із золота. Це свідчить про те, що гамаком полюбляли користуватися і заможні й впливові верстви населення.
Більшість джерел, у яких є згадки про гамак, ведуть нас до племен Центральної та Південної Америки. У музеї золота в м. Богота (Колумбія) зберігається гамак, виготовлений, із золота. Це свідчить про те, що гамаком полюбляли користуватися і заможні й впливові верстви населення.
Більш пізні знахідки археологів свідчать, що згодом підвісні гамаки виготовлялися із кори дерева хамак, звідки й походить назва.Навіть, якщо вам не поталанило цьогоріч відвідати райські куточки нашого світу, то вам не треба розчаровуватися і заздрити іншим, а просто - придбайте гамак! Усім корисного й приємного відпочинку!