"Батько Наш Бандера"- став лідером пошуку на Ютуб та Google

І настане час, коли один скаже: Слава Україні!
І мільйони відповідатимуть: Героям Слава!
Степан Бандера
За кордоном композицію шукають іспанці, італійці та американці
Уже кілька днів став вірусним флешмоб під пісню "Батько наш Бандера" б’є будь-які рекорди по запитам в пошуковій системі Google. Цією композицією почали активно цікавитися не тільки українці, а й жителі інших країн. На це вказують статистичні дані ресурсу Google Trends.
Так, за останні сім днів запит "батько Бандера" жителі Італії, Іспанії, Великобританії, Канади та США вбивали в інтернеті навіть частіше, ніж українці. Частота пошуку в цих країнах становила близько 2% від усіх "питань" всезнаючого Google. Саме з відео львівських школярок під пісню "Батько наш – Бандера" розпочався флешмоб, який сьогодні став лідером соцмереж.
Уже кілька днів став вірусним флешмоб під пісню "Батько наш Бандера" б’є будь-які рекорди по запитам в пошуковій системі Google. Цією композицією почали активно цікавитися не тільки українці, а й жителі інших країн. На це вказують статистичні дані ресурсу Google Trends.
Так, за останні сім днів запит "батько Бандера" жителі Італії, Іспанії, Великобританії, Канади та США вбивали в інтернеті навіть частіше, ніж українці. Частота пошуку в цих країнах становила близько 2% від усіх "питань" всезнаючого Google. Саме з відео львівських школярок під пісню "Батько наш – Бандера" розпочався флешмоб, який сьогодні став лідером соцмереж.
Сьогодні ж уже є сотні відео під хештегом "Батько наш – Бандера". Ролик став "вірусним" – так називають той медіапродукт, який поширюється особливо активно без реклами та промоції. Проте популярність ролика вийшла далеко за межі Львова.
Слов’янськ – перше велике місто, яке захопили російські окупанти, і водночас перше звільнене українською армією. Тут також доєднались до флешмобу "Батько наш — Бандера" і під цю пісню ще й затанцювали. Так війна стерла старі стереотипи про Схід і Захід.
Далі залишалось тільки питання часу, коли ролик дійде до Москви. І сталося це невдовзі. На центральних російських телеканалах почали говорити про флешмоб, його цілком серйозно обговорювали, обурювалися та навіть проклинали.
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