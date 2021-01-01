В аптеки почали надходити препарати для лікування захворювань щитовидної залози

В аптечні заклади України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії. Загалом надійшло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від «Берлін-Хемі». Дозування 50, 75, 100, 125, 150 мг.За словами начальника Держлікслужби у Рівненській області Сергія Лебедя, відучора в область теж почали поступати ці препарати.«Кількість поки що недостатня, тому аптеки формують черги за записом. Надалі ліки отримають усі, хто їх потребує. З понеділка очікуються ще поставки препарату Еутирокс (аналог), теж виробництва Німеччини», - розповів Сергій Лебедь.Патологія щитоподібної залози за своєю поширеністю сьогодні посідає перше місце серед усіх ендокринних захворювань. Тому питання її діагностики та диференціальної діагностики, особливо на ранніх стадіях розвитку, стають щораз актуальнішими не тільки для ендокринологів, але й багатьох фахівців.