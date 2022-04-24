Книги російською: яку літературу можуть вилучати з бібліотек Рівного

Половина видань з фондів Рівненської обласної наукової бібліотеки надруковані російською мовою. Про це Суспільному розповіла директорка книгозбірні Валентина Ярощук. За її словами, це пов'язане з тим, що за часів СРСР бібліотеки використовували, зокрема, для нав'язування радянської ідеології саме російською.
У період незалежності грошей на заміщення книг виділяли мало. Нині ж міністерство культури розробляє правила вилучення російськомовної літератури.
Найбільша частка книг, які надійшли в Рівненську обласну бібліотеку у радянський період, були російською мовою, розповіла Валентина Ярощук. Таким чином, це витісняло всі інші мови. На рік надходило до двадцяти тисяч назв, зазначила бібліотекарка.
"Це тенденція всього СРСР, а найбільш потужно на західну Україну, тому що тут потрібно було повністю замінити фонди. Почали у 1940 році і продовжилося у 1945 році", — зазначила директорка бібліотеки.
Зі здобуттям Україною незалежності обсяги надходжень російськомовної літератури зменшилася і становили від двох до шести тисяч на рік.На думку Валентини Ярощук, вилучення видань російською треба робити вибірково. Книги, які можуть зацікавити науковців і дослідників, треба залишити в одному примірнику і видавати по запиту, а тих, що пропагують "руській мір", потрібно позбутися.
"Для тих, хто каже: як же це буде, коли зніметься російська художня література, класична, радянського періоду, насамперед хочу сказати: коли ми приїздимо в польські бібліотеки, данські, в інші — ми не бачимо там стелажів російської книги. Вона там присутня, але в перекладі. Лише найбільш значущі видання, для ознайомлення", — пояснила Валентина Ярощук.
В обласній науковій бібліотеці для молоді частка російськомовних видань становить 20%. Частина з них видана в Україні.
За інформацією директорки Рівненської обласної дитячої бібліотеки Світлани Патрикей, під час комплектації фондів книги російською активно вилучали і зараз більшості з них вже немає на полицях.
Втім, наразі є певні проблеми з періодикою.
"За останні вісім років, коли почалася війна на сході, ми все менше і менше комплектуємося російськомовною періодикою, заміщуємо україномовною. Бібліотека комплектується відповідно до потреб молоді, навчальних і художніх — тому російськомовної літератури у нас небагато", — сказала Світлана Патрикей.
Наразі чекають від міністерства чітких критеріїв відбору літератури, яка має зникнути з полиць книгозбірні.
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