Відбулася сесія Рівненської обласної ради

12-е пленарне засідання сесії Рівненської обласної ради мало відбутися ще 25 лютого. Однак через початок активних бойових дій рф проти України цього не відбулося. Вчора ж у часть в засіданні взяли 49 з 64 обранців.
Переміщення на Рівненщину Луганського державного медичного університету та, відповідно, надання приміщень для його роботи стало однією з основних тем пленарного засідання. Загалом же депутати розглянули двадцять сім питань порядку денного, і чимало з них стосувалися саме розташування луганського вишу на площах комунальних медпідриємств нашої області.
Питання щодо включення нежитлових приміщень, що обліковуються на балансі цих комунальних підприємств, до переліку об’єктів, що передаються в оренду без аукціону, депутати підтримали майже одноголосно.
- Переїзд Луганського університету на Рівненщину є для нас великою честю. Прикро, що це відбувається у таких складних умовах, однак маємо сподівання на взаємовигідну та корисну співпрацю. Медичний виш співпрацюватиме з багатьма нашими установами, з керівниками кожної з яких попередньо предметно спілкувалися. Тому маю підстави сподіватися, що з 1 вересня в університеті буде розпочато навчальний процес, - зазначив голова обласної Сергій Кондрачук.
Розглянули депутати й низку інших питань. Зокрема, одноголосно підтримали звіт щодо виконання обласного бюджету Рівненської області за 2021 рік.
Затвердили й контракт з директором Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Тож протягом наступних п’яти років цей заклад очолюватиме Алла Черній.
Також депутати внесли зміни до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області, що підлягають приватизації, включивши до нього єдиний майновий комплекс комунального підприємства «Аптека «Ліки», а згодом – підтримали проведення його приватизації (відчуження) шляхом продажу на аукціоні.
На сесії також було погоджено ліміти на спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань, заготівлі другорядних лісових матеріалів на 2022 – 2023 роки; внесено зміни до Статуту Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал». Кільком комунальним установам надано дозволи на списання основних засобів.
Депутати розглянули й низку депутатських запитів та підтримали їх.
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